Caudo | Osservatorio Municipio penserà a come trasformara area Tmb Salario

romadailynews

: Caudo: Osservatorio Municipio penserà a come trasformara are Tmb Salario: Roma “Domani… - romadailynews : Caudo: Osservatorio Municipio penserà a come trasformara are Tmb Salario: Roma “Domani… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Roma “Domani riapriremo l’sul Tmb e diventera’ il luogo dove ilprogettera’ e pensera’ il futuro e il riuso di quell’, e chiunque voglia farci qualcosa dovra’ venire a parlarne con noi. Chiederemo consulenze a esperti e professionisti perche’ la trasformazione di quell’e’ importante non solo per il territorio ma per tutta Roma”. Lo ha detto il presidente del IIIdi Roma, Giovanni, nella conferenza stampa a piazza Sempione dopo il rogo del tmb Ama di via Salaria.Secondo“qualsiasi riconversione di quell’deve partire dal presupposto che per dieci anni ha pesato sulla vita del territorio e deve essere risarcita la vita e la salute dei cittadini. Gli abitanti di Villa spada e Fidene devono poter attraversare e usare quell’e poter arrivare ...