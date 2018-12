Castellucci | «Dl Genova | ok al ricorso»

Castellucci : «È una legge ad personam Faremo ricorso contro il Dl Genova» : L’ad di Aspi: illegittimo escluderci dai lavori, non bloccheremo il cantiereSulla Gronda: «Siamo pronti a tutto ciò che si può modificare senza nuove valutazioni di impatto»

Ponte Genova. Castellucci non parla con pm. Il manager lascia Aspi - resta in Atlantia : L'ad di Autostrade, uno dei 21 indagati per la tragedia del 14 agosto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo farà, ha spiegato, alla chiusura dell'incidente probatorio -

Ponte Genova - Castellucci rassicura magistrati su sicurezza rete e aiuti famiglie : L' Amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci , si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio condotto stamattina dai pm della Procura di Genova, per le indagini ...

Genova - Castellucci non risponde ai pm. Lascerà Autostrade : Genova, Castellucci non risponde ai pm. Lascerà Autostrade L'ad della società, indagato insieme ad altre 20 persone , si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee. La decisione di abbandonare Aspi sarebbe stata presentata il 3 agosto, prima della tragedia Parole chiave: ...

Ponte Genova - Castellucci in Procura : L'Amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, è già arrivato alla Procura di Genova, per le indagini relative al crollo del Ponte Morandi alla vigilia di Ferragosto . Il manager, ...

Ponte Morandi - l'ad di Autostrade Giovanni Castellucci in procura a Genova per l'interrogatorio : È arrivato in procura l'amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul Ponte Morandi, crollato il 14 agosto a Genova causando la morte di 43 vittime. Il manager è il sedicesimo, su 21 indagati, a essere sentito dai pubblici ministeri.Le accuse per tutti sono omicidio colposo plurimo aggravato dalla colpa cosciente, disastro colposo, omicidi stradale colposo e attentato alla ...

Il no della Procura di Genova a Castellucci : voleva essere interrogato in un luogo protetto : Nessun favoritismo: tutti uguali di fronte alle indagini. Anche i dirigenti di Autostrade. In un’indagine in cui ogni giorno emergono novità che fotografano impietosamente lo stato di degrado, noncuranza del cittadino e corruzione del nostro Paese, suona come una panacea. Alla luce del muro di silenzio eretto dalla concessionaria finora (ricordiamo che tutti i tecnici e dirigenti di Autostrade hanno finora fatto scena muta tranne Mauro Bergamo) ...

Genova - l'Antitrust tiene fuori solo Autostrade. Castellucci : "Ricostruzione in soli 9 mesi" : La ricostruzione del Ponte di Genova resta in primo piano, anche sotto il profilo delle regole della concorrenza, nel giorno in cui l'Ue si è fatta avanti per offrire un aiuto all'emergenza ed il ...