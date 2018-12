Caso Consip | sette richieste di rinvio |   «A giudizio l’ex sottosegretario Lotti» Lui

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone - tra cui l’ex ministro Luca Lotti - nell’ambito del Caso Consip : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “scandalo Consip”, la complicata vicenda giudiziaria partita da una sospetta di fuga di notizie e trasformatasi in un’inchiesta sugli ambigui rapporti tra stampa,

Caso Consip - Pm chiede il rinvio a giudizio per l'ex ministro Luca Lotti : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone nell'ambito della maxi inchiesta sul Caso Consip. Rischiano di finire sotto processo l'ex ministro dello Sport del Governo Gentiloni ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Renzi Luca Lotti, l'ex comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, il generale dell'Arma Emanuele ...

Caso Consip - chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ministro Luca Lotti : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ministro Luca Lotti in merito all'inchiesta sul Caso Consip. Con lui rischiano il processo altri sei: l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, il generale dell’arma, Emanuele Saltalamacchia, l’imprenditore Carlo Russo, Filippo Vannoni e l’ex maggiore del Noe Gian Paolo Scafarto, oltre all’ex colonnello dell’arma, Alessandro Sessa.Continua a leggere

Luca Lotti rinviato a giudizio per il Caso Consip : la fuga di notizie e l'accusa : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette indagati del Caso Consip , che da adesso diventano dunque imputati. Tra loro c'è l'ex ministro, ed ex sottosegretario alla presidenza del ...

Caso Consip - sette richieste di rinvio : «A giudizio ex sottosegretario Lotti» : Nel filone sulla fuga di notizie. Accusa di favoreggiamento. La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio anche per Carlo Russo (millantato credito)

Caso Consip - sette rinviati a giudizio : a processo anche ex sottosegretario Lotti : Nel filone sulla fuga di notizie. Accusa di favoreggiamento. La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio anche per Carlo Russo (millantato credito)

Caso Consip - seconda condanna per Travaglio. Renzi 'Il tempo è galantuomo' : Anche stavolta, come il 22 ottobre, Matteo Renzi dà l'annuncio su Facebook. 'Nella seconda causa Tiziano Renzi contro Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano è stato nuovamente condannato, ...

Nuova edizione di ‘Di padre in figlio’ con gli ultimi documenti su Lotti e babbo Renzi per capire il Caso Consip : Abbiamo deciso di ripubblicare, con allegati i documenti di chiusura delle indagini, a un prezzo scontato, l’ebook del libro Di padre in figlio perché pensiamo che il caso Consip sia sempre di più anche il caso delle indagini su Consip. Il libro è uscito a maggio del 2017 e poi, nella seconda edizione, con un capitolo aggiunto per dar conto delle novità, a gennaio del 2018. Finalmente le indagini sono chiuse. Si può giudicare il comportamento ...

A che punto è il Caso CONSIP : La procura di Roma ha concluso le indagini sull'indagine che riguardava il padre di Matteo Renzi, e che nel tempo è diventata un'inchiesta su come si fanno le inchieste in Italia The post A che punto è il caso CONSIP appeared first on Il Post.

Sono state chiuse le indagini sul Caso Consip ed è stata chiesta l'archiviazione per Tiziano Renzi - scrive il Fatto Quotidiano : ... la CONSIP, , Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e il ministro dello Sport Luca Lotti, anche lui molto vicino a Renzi. Secondo il Fatto Quotidiano , la procura ha ...