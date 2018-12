Casellati a Napoli | ' Il futuro dei giovani passa dalla cultura'

Casellati a Napoli per l'università poi visita al rione Sanità : l'università come eccellenza e pluralità del sapere da promuovere e salvaguardare. Nel giorno in cui inaugura l'anno accademico dell'università partenopea Suor Orsola Benincasa, il presidente del ...

Napoli - tre studenti in finale al concorso di robotica del Mit. Tg3 - Di Maio e Casellati propongono di pagare il viaggio : Sembrava un sogno irrealizzabile, invece oggi la ‘missione’ al Massachusetts Institute of Technology di tre giovani geni della robotica napoletani potrà diventare realtà. In molti – da Elisabetta Casellati a Luigi Di Maio, fino al Tg3 – si sono detti disponibili a finanziare il viaggio a Boston di Mauro D’Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, studenti all’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli ...

Napolitano torna in Senato dopo l’intervento. Casellati lo omaggia : “Esempio per tutti”. E l’Aula applaude il presidente emerito : dopo l’intervento chirurgico all’aorta della scorsa primavera, quando fu ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma, e il lungo recupero, nell’Aula del Senato è tornato l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per assistere alle comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre. “Caro presidente credo che la sua capacità di ...