leggioggi

: Carta docente, il bonus va speso entro il 31 dicembre: come fare... - LeggiOggi_it : Carta docente, il bonus va speso entro il 31 dicembre: come fare... - orizzontescuola : Carta Docente, tempo fino al 31 dicembre per spendere il bonus 2016/2017: aggiorna le tue competenze con… - cidempoli : RT @DiesseOrg: Carta del Docente: novità sulla tempistica di utilizzo del bonus docenti di 500€ -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ilerogato con laa tutti gli insegnanti della scuola pubblica deve essere2 anni. Va da sé quindi che quello relativo al 2016/17 deve essere spentoil 312018, senza alcuna possibilità di proroga. La somma ammonta a 500 euro, meglio non lasciarsela scappare quindi. Nella pagina web dedicata, il Ministero dell’istruzione ha ricordato che le somme residue dell’anno scolastico 2016/17 vanno spesequesta improrogabile data.Nell’Avviso, si sottolinea che dal 1° gennaio 2019 la somma presente nello “storico portafoglio” non potrà superare 1000 euro.Questo il contenuto dell’avviso in primo piano sul portale Miur:“Il 312018 è il termine ultimo per utilizzare gli importi relativi all’anno scolastico 2016/2017 (articolo 6, comma 3 – sexies del DL n. 91/2018 convertito con modificazioni in L. n. 21 settembre 2018, n. 108.). ...