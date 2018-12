Carmen Di Pietro mia madre mi ha abbandonato per un uomo

musicaetesti.myblog

: Un caffeuccio con le veline di @Striscia che hanno consegnato un tapiro social alla nostra @carmelitadurso! Tra po… - pomeriggio5 : Un caffeuccio con le veline di @Striscia che hanno consegnato un tapiro social alla nostra @carmelitadurso! Tra po… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Guerra tra Carmen Di Pietro e sua mamma che a 72 anni ama un uomo di 43 anni #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Guerra tra Carmen Di Pietro e sua mamma che a 72 anni ama un uomo di 43 anni #Pomeriggio5 -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) A Pomeriggio Cinque “è andata in scena una nuova faida famigliare, le protagoniste sonoDie la mamma Emma che ha 72 anni. La Diha accusato ladi averla abbandonata dopo essersi innamorata di un muratore polacco di 43 anni: ”Da quando è fidanzata con lui è completamente sparita. Non c’è più per me, non c’è più per i suoi nipoti. Ha smesso di considerarmi e di fare la nonna. Non posso accettarlo. ”La mamma Emma ha scritto in sua difesa ad una lettera:”Mi spiace che tu la pensi così. Non potresti essere felice per me, dopo che ho tanto sofferto per la morte di tuo padre? E sì, non è unricco, ma è leale e onesto e prima o poi te lo farò conoscere, ma adesso non è ancora il momento.” La Disi è detta consapevole che l’amore è tale a prescindere dall’anagrafe visto che lei è stata sposata con il giornalista Sandro Paternostro di 30 anni ...