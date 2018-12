Carburanti alternativi | da Tel Aviv l’idrogeno al posto della benzina

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Pensando al futuro dell’auto la prima parola che viene in mente è elettrico. Non solo le case costruttrici, anche i governi optano per politiche che incentivino l’acquisto di tali vetture oltre a pianificare investimenti sul fronte infrastrutturale per permetterne la piena fruizione.Qualcuno però non ci sta a considerare l’elettricità prodotta dalle centrali come unica alternativa green, è il casostartup israeliana e australiana Electriq Global. La startup che ha sede a Melbourne ha presentato al recente Smart Mobility Summit di Telun nuovo brevetto per l’utilizzo delsulle auto.Il sistema a celle a combustibile (FCEV), attualmente utilizzato su vetture come la Toyota Mirai, sfrutta sostanzialmente l’energia chimica rilasciata dalla combinazione tra idrogeno e ossigeno trasformandola in energia elettrica, esattamente il contrario dell’elettrolisi: quando si ...