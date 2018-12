Calcio a 5 | Serie A 2018-2019 | successo della Lollo Caffè Napoli nel derby contro Eboli

Calcio - 16a giornata Serie A 2018-2019 : Atalanta-Lazio e il derby di Torino le sfide più attese - Inzaghi si gioca la panchina contro il Milan : Chiusa la fase a gironi delle coppe europee per le formazioni italiane impegnate, tra domani, sabato 15 dicembre, e martedì 18 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Quando restano soltanto quattro partite alla chiusura del girone di andata, la Juventus continua a guidare la classifica con ampio margine sul Napoli secondo. Ancora più indietro le Milanesi e la Lazio, che si contendono la zona ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan e Fiorentina contro Mozzanica ed Orobica - trasferta per la Juventus contro il Tavagnacco : Dopo la sosta per consentire la disputa degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, si torna in campo nella Serie A di Calcio femminile nel weekend e la decima giornata propone una Serie di match decisamente interessanti. Il Milan di Carolina Morace affronterà tra le mura amiche l’Atalanta Mozzanica, reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro la Roma CF. Le bergamasche dovranno trovare al più presto il filo del discorso interrotto ...

Calciomercato Serie A : al via l’atteso valzer delle punte - tanti i club coinvolti : Calciomercato Serie A, diversi centravanti potrebbero cambiare casacca durante la sessione invernale di mercato: da Quagliarella a Thereau, tanta carne al fuoco Calciomercato Serie A, gennaio è alle porte ed il mercato sta entrando nel vivo. Come spesso accade, a tenere banco sono i nomi per l’attacco, che attirano l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori con l’illusione che un bomber possa far cambiare rotta ad ...

Serie A - 16^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie A, 16^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Dopo una deludentissima settimana di competizioni europee, che hanno fruttato le retrocessioni di Inter e Napoli in Europa League e l’eliminazione da quest’ultima del Milan, la Serie A torna in campo con le partite della sedicesima giornata. Si inizia domani alle 18 con Inter-Udinese, si finisce addirittura martedì con la gara del “Dall’Ara” tra Bologna ...

Serie B - 16^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie B, 16^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Il campionato cadetto si avvia alla chiusura del girone di andata con il Palermo capolista a +3 sulle inseguitrici e una partita in più da disputare. Si inizia stasera con Foggia-Cremonese e si chiuderà lunedì alle 21 con il big match tra Verona e Pescara. Il Padova osserva il suo turno di riposo. Di seguito i nostri pronostici. Venerdì 14 dicembre, ore 21 Foggia-Cremonese 1X Sabato ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 14 - 15 e 16 Dicembre (Primavera - Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - EEcco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 12° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione. <span st...

Calciomercato Serie B - tante idee in entrata : Mancosu - Tonali e Ninkovic i più richiesti : Si infiamma il Calciomercato di Serie B. In queste ore sono tante le voci attorno a calciatori che potrebbero sbarcare in Serie B ed altri che potrebbero abbandonare la cadetteria verso altre mete. Certamente tra le squadre che interverranno maggiormente nel Calciomercato ci sono le big retrocesse dalla Serie A che finora hanno deluso le aspettative: il Crotone potrebbe investire soprattutto nella zona offensiva, Verona e Benevento puntelleranno ...

Calendario Serie A Calcio - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN - il programma completo : Da sabato 15 a martedì 18 dicembre si svolgerà la sedicesima giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo fine settimana di campionato sarà l’Inter, che sabato alle 18.00 ospiterà l’Udinese. L’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di mettersi subito alle spalle l’amara eliminazione in Champions e ripartire con una vittoria davanti al proprio pubblico. Alle 20.30 andrà in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus. I granata proveranno ...

Consigli FantaCalcio 16^ giornata Serie A 2018/2019 : Euromazzate : I nostri Consigli per la 16^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Dalla Champions tre sconfitte ed un pareggio, più imbarazzante di un sette a zero, insomma morale sotto i tacchetti per le quattro big del campionato. I misteri del sorteggio permettono alla Roma di presentarsi da Cenerentola agli ottavi di Champions, mentre Napoli e Inter approdano in Europa League con l’obbligo morale di ...

Calcio e vaccinazione – Lo studio italiano sui professionisti italiani : “meno di un calciatore su due della Serie A contro l’influenza” : Il 44% dei giocatori di Serie A si vaccina contro l’influenza. Lo studio, 75% delle squadre della massima Serie organizza campagne di vaccinazione Nella pagella dei calciatori italiani professionisti in fatto di vaccinazione anti-influenza non figura un buon voto: meno di un calciatore su due della Seria A si vaccina contro l’influenza (44%) mentre per la Serie B si arriva al 35,7%. Solo in tre team della massima Serie la ...

Calciomercato Arsenal - Torreira : 'Pensavo di restare in Serie A - ma una telefonata di Emery ha cambiato tutto' : ... "Mi ha permesso anche di rilassarmi, perché mi ha permesso di concentrare tutta la mia attenzione sulla nazionale e sulla Coppa del Mondo - ha proseguito - Sono davvero orgoglioso di far parte di ...

Pasquale Marcello Falcone esordisce in serie A tra gli arbitri del Calcio a 5 : Falcone, Professore aggregato di Economia presso l'università Unitelma Sapienza, è dal 2009 arbitro della Sezione di Foggia guidata dal Presidente Antonello Di Paola. Nel 2014, entra a far parte ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della nona giornata di Serie A : Paolo Cesaroni e Massimo De Luca la coppia d’oro della Lollo Caffé Napoli : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Paolo Cesaroni (Lollo CAFFE’ Napoli): Un poker di reti nel rotondo successo della formazione partenopea contro il Lynx Latina al Pala Bianchini ne fa l’uomo del match ...