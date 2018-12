Butterfly | la delicatezza rivoluzionaria di una ragazzina transgender

wired

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Maxine è unadi undici anni e come molte sue coetanee vive in un mondo di speranze e scoperte, gioca coi trucchi della madre, si prova i vestiti che le stanno meglio, cerca di capire come apparire al meglio agli occhi degli altri. L’unico “problema” è che Maxine è nata nel corpo di un ragazzino, e che sulla sua carta d’identità c’è scritto Max. Il difficile e toccante percorso di scoperta e accettazione di questa protagonista è al centro di, miniserie in tre parti prodotta dalla britannica Itv e che viene trasmessa da noi in Italia su Fox Life a partire dal 17 dicembre. A scriverla è Tony Marchant, acclamato e pluripremiato sceneggiatore d’oltremanica (già autore del film del 1996 Le donne non sono tutte uguali), che qui si è fatto aiutare dall’associazione Mermaids che si occupa appunto dei giovani che manifestano disforia ...