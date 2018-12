Brexit | perché neanche alla Ue conviene il backstop irlandese

Perché Gibilterra è l'ultimo scoglio per l'accordo sulla Brexit : ... al vertice straordinario convocato per domani a Bruxelles, della bozza di trattato di recesso del Regno Unito dall'Ue e della 'dichiarazione politica' sulle future relazioni fra le due parti …...

Perché Gibilterra è diventata un intoppo per la Brexit : La bozza fissa 'i parametri di una partnership ambiziosa, ampia, profonda e flessibile sul commercio e la cooperazione economica, la polizia e la giustizia penale, la politica estera, la sicurezza e ...

L'Europa è più preoccupata per l'Italia che per la Brexit. Ecco perché : Sono passati due anni e mezzo, il divorzio tra Londra e Bruxelles è in corso e il mondo assiste ad una delle più grandi crisi politiche delL'Europa. Un articolo pubblicato da Bloomberg Businessweek ...