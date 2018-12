Brasile | Sampaoli è il nuovo tecnico del Santos

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Jorge, ex commissariodi Cile e Argentina, è ilallenatore del. L'annuncio via Twitter arriva dal club brasiliano, senza guida tecnica dopo l'addio di Cuca, dimessosi per motivi di salute. "Ile Jorgehanno trovato l'accordo dopo la nostra proposta fatta all'argentino per il posto di allenatore – è scritto nel testo -. Gli ultimi dettagli e la firma del contratto saranno formalizzati durante incontri previsti in questo fine settimana". Sarà la prima volta nel campionato brasiliano per, consacratosi con la vittoria della Coppa America 2015 sulla panchina del Cile e poi allenatore del Siviglia, ultima tappa prima di diventare ct della nazionale del suo paese. Con l'Albiceleste è stato protagonista della fallimentare spedizione al Mondiale russo.