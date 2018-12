: Brasile, firmata estradizione Battisti - TelevideoRai101 : Brasile, firmata estradizione Battisti - noitre32 : Il documento inchioda Battisti Ecco la sua richiesta d'arresto Ecco la richiesta d'arresto firmata dal Supremo trib… - IsMadeInItaly_T : @fattoquotidiano La risoluzione ONU firmata da Brasile e Indonesia, siete mai stati in questi paesi? In Brasile il… -

Il presidente brasiliano, Michel Temer, ha firmato oggi il decreto diper Cesare. Ieri Luiz Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf), ha ordinato l'arresto dell'ex terrorista, lasciando al capo dello Stato la responsabilità di decidere sulla sua consegna alla giustizia italiana, per scontare l'ergastolo al quale è stato condannato per la sua partecipazione in 4 omicidi.tuttavia è al momento latitante.(Di venerdì 14 dicembre 2018)