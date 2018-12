Boxe | Internazionale WBC Supermedi | Giovanni De Carolis vince il titolo ai punti | Dragan

Boxe - Giovanni De Carolis sfida Dragan Lepei a Cinecittà : match da cinema per l’internazionale WBC dei supermedi : Venerdì 14 dicembre davvero stellare per la Boxe italiana, è proprio il caso di dirlo perché Giovanni De Carolis e Dragan Lepei si sfideranno su un ring negli Studios di Cinecittà in Roma. I due pugili si contenderanno il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi nel cuore pulsante del cinema italiano, negli Studios andrà in scena una kermesse di pugilato organizzata dalla Buccioni Boxing Team e Artmediamix. Il main event, preceduto da cinque ...

Boxe - pesi massimi leggeri : a Firenze Fabio Turchi difende il titolo WBC internazionale silver : Ieri presso il Novotel Firenze Nord di Sesto Fiorentino è andata in scena la cerimonia del peso dei contendenti che oggi combatteranno al teatro Obihall di Firenze: per il titolo WBC International silver dei massimi leggeri l’idolo di casa Fabio ‘Stone Crusher’ Turchi cercherà la difesa contro l’ex campione del Commonwealth, Tony ‘Conqueror’ Conquest. L’incontro di questa sera verrà trasmesso in diretta su ...

Boxe – Titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC : i pesi ufficiali : I pesi ufficiali dei pugili che combatteranno domani a Firenze Si è svolta presso il Novotel Firenze Nord di Sesto Fiorentino la cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì sera al teatro Obihall di Firenze. Presentatore dell’evento David Diamante, che domani sarà il ring announcer della manifestazione. Questi i pesi ufficiali Titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC Fabio Turchi (campione): 90,600 kg Tony ...

Boxe - in palio a Roma il titolo internazionale Wbc dei supermedi : De Carolis sfida Lepei : L’incontro si svolgerà presso gli studi di Cinecittà a Roma il prossimo 14 dicembre Sarà il palcoscenico degli Studios di Cinecittà a Roma ad ospitare il prossimo 14 dicembre la sfida tra Giovanni De Carolis e Dragan Lepei valida per il titolo internazionale Wbc dei supermedi. La serata verrà organizzata dalla BBT&ArtmediaMix, sotto l’egida della Federpugilato. Oltre al main event sarà come sottoclou: Forte-Merinets ...

Boxe – Titolo internazionale silver dei pesi superpiuma WBC : Devis Boschiero sfida Martin Ward : Devis Boschiero: “a Firenze devo vincere per rilanciare la mia carriera” Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Devis Boschiero (46 vittorie, 21 prima del limite, 5 sconfitte e 2 pareggi) sfiderà Martin Ward (20-1-2) per il vacante Titolo internazionale silver dei pesi superpiuma WBC nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il ...

La Grande Boxe Internazionale torna in Italia grazie a Matchroom Boxing - Dazn e Opi Since 82 : Matchroom Boxing, Dazn e Opi Since 82 insieme per riportare la Grande boxe internazionale in Italia. Matchroom Boxing Italy avrà l’obiettivo di rilanciare la boxe per una nuova generazione di appassionati degli sport da combattimento Matchroom Boxing di Eddie Hearn, società leader mondiale nella promozione del pugilato, OPI Since 82, il principale promotore della boxe in Italia, e Dazn, il servizio internazionale di streaming in diretta e ...