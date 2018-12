Boscaiolo muore mentre lavora in nero | il titolare dell' impresa nasconde il corpo

Boscaiolo in nero muore sul lavoro - "corpo gettato in un dirupo" : Trento, 14 dic. (AdnKronos) - Il Boscaiolo sarebbe stato ingaggiato in 'nero' ma il suo datore di lavoro, per dissimulare la morte del giovane avvenuta durante un incidente sul lavoro, avrebbe gettato il suo corpo in una scarpata per farlo sembrare un incidente. E' questa la conclusione cui sono giu

Boscaiolo in nero muore sul lavoro - "corpo gettato in un dirupo" : Il Boscaiolo sarebbe stato ingaggiato in 'nero' ma il suo datore di lavoro, per dissimulare la morte del giovane avvenuta durante un incidente sul lavoro, avrebbe gettato il suo corpo in una scarpata ...

Boscaiolo immigrato in nero muore sul lavoro. Imprenditore getta il corpo in una scarpata : L'Imprenditore ha spostato il corpo in una scarpata con l'obiettivo di far sembrare quell'incidente casuale: la vittima, infatti, era un suo lavoratore in nero poco prima colpito alla testa da un pesante cavo d'acciaio.Continua a leggere