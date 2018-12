Borsa Italiana oggi Pirelli a -2 | 2% | Diasorin a -2 | 8% | 14 dicembre 2018

Borsa Italiana oggi/ Saipem a -5% - Unicredit a +4 - 5% - 13 dicembre 2018 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale si fa notare in positivo Unicredit , mentre Saipem cede il 5%

Borsa Italiana OGGI/ Unicredit a +5 - 7% - Intesa Sanpaolo a +2 - 5% - 13 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale svetta Unicredit sulle voci di cessione di asset in Austria.

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a +1 - 91% - Ferragamo a -7 - 32% - 12 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in netto rialzo. Sul listino principale Ferragamo cede più del 7%. Anche Ferrari finisce in rosso

Borsa Italiana OGGI/ Enel a +2 - 2% - Ferragamo a -4 - 6% - 12 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in territorio positivo. Tra i pochi titoli in rosso Ferragamo cede più del 4%. Bene Enel

Borsa Italiana OGGI/ Ferragamo a -2 - 4% - Stm a +2 - 5% - 11 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Pochi i titoli in rosso sul listino principale. Tra questi il peggiore è Ferragamo

Borsa Italiana OGGI/ Mediaset a -4 - 5% - Fca a -3 - 2% - 10 dicembre 2018 - - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. La seduta non è iniziata bene per Fca e per Mediaset. Gli aggiornamenti sulle azioni