Bologna | grave atto intimidatorio nei confronti della società | le ultime da Casteldebole

(Di venerdì 14 dicembre 2018) È davvero gravissimo quanto accaduto aquest’oggi. Si tratta di unneidi parte dello staff dirigenziale dei felsinei, che non può trovare alcun tipo di giustificazione. Non è sufficiente l’assenza di risultati positivi per lasciar passare inosservato il gesto di alcuni presunti tifosi del, che avrebbero ftrovare tre croci stese su un prato, appena fuori dal Centro Sportivo di. Le tre croci hanno impresse i cognomi di Fenucci, Bigon e Di Vaio. Quanto accaduto di sicuro non distende gli animi né rasserena la squadra, in difficoltà e attualmente in zona retrocessione, in vista di un impegno complicato come quello di martedì contro il Milan. Larossoblu ha già allertato i carabinieri di Borgo Panigale che sono intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso. In basso la foto di quanto è stato ...