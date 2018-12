Beach volley | World Tour 2019 Clamoroso! Cancellato il torneo Major Series di Fort

Beach volley : 4 anni di squalifica per doping al pallavolista Matteo Martino : Beach volley, Matteo Martino è stato squalificato per 4 anni dal Tribunale nazionale antidoping dopo essere stato trovato positivo Il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato per 4 anni il pallavolista Matteo Martino. Il 31enne era stato trovato positivo alle sostanze epitrenbolone, norandrosterone, noretiocolanolone, con presenza di testosterone, in un controllo effettuato da Nado Italia al termine di una gara della terza tappa del ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Che bel quinto posto per Luca/Allegretti! : Jessica Jenifer Luca e Jessica Allegretti si fermano ai quarti di finale del torneo 1 Stella di Lubijana e lo fanno con il sorriso. La loro prima avventura assieme nel circuito mondiale si conclude con un insperato e ottimo quinto posto che merita gli applausi degli appassionati. Dopo quattro vittorie consecutive, le azzurre si sono fermate ieri sera di fronte alle lettoni Brailko/Namike non senza opporre resistenza. La coppia lettone si è ...

Beach volley - World Tour 2018 Lubijana. Poker di vittorie per Luca e Allegretti : sono nei quarti! : E sono quattro! Poker di successi per Jessica Jenifer Luca e Jessica Allegretti nel torneo 1 Stella di Lubijana. La coppia azzurra, che arriva dalle qualificazioni, ha vinto senza troppi problemi anche la finale del girone e domattina giocherà i quarti di finale. Risultato insperato per le italiane che hanno sconfitto con un secco 2-0 (21-18, 21-13) le ungheresi Lutter/Szombathelyi e domani attendono la vincente di Legieta/Kaczmarek ...

Beach volley - World Tour Lubijana 2018. Allegretti/Luca non si fermano più : finale nel girone e fase ad eliminazione diretta conquistata : Non si fermano più Jessica Allegretti e Jessica Jenifer Luca che superano anche l’ostacolo svedese e raggiungono la finale del girone, conquistando contemporaneamente la qualificazione al secondo turno del torneo 1 Stella di Lubijana ultimo appuntamento del 2018 con il circuito mondiale. Luca/Allegretti hanno sconfitto nella semifinale del loro girone con un secco 2-0 (21-16, 21-15) la coppia svedese composta Radstrom e Pahlsson. Risultato ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Italia in tabellone principale con la “doppia J” : Una sola coppia azzurra supera le forche caudine delle qualificazioni nel torneo 1 Stella in corso di svogimento a Lubijana. Ad un primo turno trionfale in campo femminile, ha fatto da contraltare un secondo turno di qualificazioni irto di difficoltà per le coppie nostrane che si sono fermate tutte tranne quella composta da Jessica Jenifer Luca e Jessica Allegretti che, in una sfida ricca di emozioni, hanno superato in rimonta 2-1 (15-21, 21-15, ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Tris di vittorie per le azzurre nelle qualificazioni : Sono quattro le coppie italiane al via nell’ultimo torneo del World Tpur del 2018 ma, di fatto, già appartenente alla stagione 2019. Tutti i binomi azzurri devono passare dalle qualificazioni e il primo approccio per le tre coppie iscritte al torneo femminile è stato ottimo visto che hanno tutte superato il turno e nel pomeriggio si giocheranno l’accesso al main draw. Colombi/Breidenbach, al debutto internazionale dopo una grande stagione estiva ...

Beach volley - Campionato Italiano per società. Nasce l’LIBV Major Series 2019 : La Lega Italia Beach volley non lascia, anzi raddoppia. Dopo le polemiche che ne hanno accompagnato nascita e sviluppo e il cambio di presidente con Gianfranco Meli che ha preso il posto di Francesco Ghirelli, chiamato a presiedere la LegaPro di calcio. Non ci sarà più un torneo unico con tutte le società italiane al via (i numeri lo scorso anno parlavano di 40 società e 192 Squadre, con quasi 800 atleti impegnati in ogni singola giornata di ...

Beach volley – World Tour : a Roma nel 2019 tornano i migliori atleti del panorama mondiale : Il World Tour a Roma nel 2019, nella capitale tornano le stelle del Beach Volley mondiale Il grande Beach Volley internazionale torna nella Capitale. Il prossimo anno, infatti, il magnifico scenario del Foro Italico, dal 4 all’8 settembre, ospiterà nuovamente i migliori atleti del panorama mondiale. Al torneo 5 stelle che rappresenterà l’atto conclusivo del World Tour 2019 parteciperanno 32 formazioni per ciascun tabellone, con un ...

Beach volley - World Tour 2019. Le finali del circuito mondiale a Roma ad inizio settembre! A Mosca il Campionato Europeo : Adesso è ufficiale. L’Italia torna ad ospitare il grande Beach volley e lo fa con le finali del World Tour in programma dal 4 all’8 settembre 2019 al Foro Italico di Roma. Non sarà, dunque, a giugno il torneo Romano come in un primo tempo comunicato dalla Fivb ma ad inizio settembre e probabilmente con una formula diversa rispetto alle ultime tre stagioni. Al torneo, infatti, dovrebbero essere invitate le prime 32 coppie del ranking ...

I criteri di qualificazione olimpica di volley e Beach : - Campionati del Mondo, 1 posto in palio,: la coppia che si aggiudicherà la rassegna iridata in programma ad Amburgo dal 28 giugno al 7 luglio 2019 conquisterà la qualificazione. - Ranking Olimpico ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Bansley/Wilkerson concedono il bis. Usa sugli altri due gradini del podio : Si propongono come le “Mol/Sorum” al femminile Heather Bansley e Brandie Wilkerson che sulla sabbia messicana di Chetumal conquistano il secondo successo consecutivo dopo il più prestigioso successo nel torneo 4 Stelle di Las Vegas. Un successo atteso e annunciato, quello della coppia canadese, al terzo sigillo e sesto podio del 2018, che ha sconfitto la sorpresa del torneo, le statunitensi Ledoux/Urango che, dopo aver sconfitto le ...