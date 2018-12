Battisti | il presidente del Brasile firma il decreto d' estradizione Ma l' ex terrorista è

Caso Battisti : Gruppo Zaia Presidente - accolte finalmente le nostre richieste : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - “ finalmente un atto che restituisce, seppur in minima parte, giustizia alle vittime dei tremendi omicidi compiuti da Cesare Battisti e ai loro parenti. La decisione della Corte suprema brasiliana finalmente ha accolto le pressanti richieste dell’Italia, così come era s

Il neo presidente del Brasile Bolsonaro all'Italia : «Portate via Cesare Battisti - è un criminale» : ... a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia brasiliano Paulo Guedes, altri diplomatici italiani e l'editore della rivista Pietro Petraglia. 'Nessuna fuga assolutamente, in Italia possono ...

Il Brasile vira a destra - Bolsonaro presidente | Battisti in "regalo" per l'Italia : Il candidato populista d'estrema destra vince il ballottaggio delle presidenziali in Brasile superando Fernando Haddad, candidato della sinistra. Il figlio del presidente annuncia un "regalo" all'Italia