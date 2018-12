Basket 3×3 | Mondiali 2019 | Italia qualificata di diritto | le Campionesse in carica a

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Argentina profeta in patria nel maschile - al femminile oro per gli Stati Uniti : Si sono conclusi i tornei di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - USA e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia eliminata dall’Ucraina ai quarti di finale : Si conclude ai quarti di finale il torneo dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Basket 3×3 in corso a Buenos Aires. I ragazzi allenati da Andrea Capobianco sono stati eliminati dall’Ucraina col punteggio di 14-11 e non scenderanno dunque in campo domani nelle partite che varranno l’assegnazione delle medaglie. L’andamento è stato in tutto e per tutto simile a quello visto nell’incontro col Belgio nel girone: ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : occasioni nel Basket 3×3 - nella ritmica e nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Musci nel peso e Filoni nella gara delle schiacciate del Basket 3×3! Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Basket 3×3 - Olimpiadi giovanili 2018 : Niccolò Filoni medaglia di bronzo nella gara delle schiacciate! : Nell’attesa dei quarti di finale del torneo vero e proprio, dal Basket 3×3 arriva una medaglia per l’Italia: la conquista Niccolò Filoni nella gara delle schiacciate, qui valevole come evento per i tre metalli preziosi. Filoni ha superato senza particolari problemi il primo turno, ma è stato eliminato in semifinale: ci è voluto uno spareggio a tre per determinare la sua uscita di scena a favore del russo Nikita Remizov e ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia ai quarti - battuto il Kazakistan - ma non il Belgio. Martedì sarà sfida con l’Ucraina : L’Italia chiude al secondo posto il girone D nel torneo maschile del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, accedendo dunque ai quarti di finale. Gli azzurri, che schierano Riccardo Chinellato, Niccolò Filoni e Nicolò Ianuale, hanno battuto il Kazakistan per 21-12, con 10 punti realizzati da Filoni, ma nella partita decisiva per il primato hanno perso contro il Belgio al supplementare: il punteggio è stato di 16-18 ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Azzurri protagonisti anche nel golf - nel Basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della settima giornata. Quasi completo il quadro dei quarti - domani l’Italia maschile : La settima giornata del torneo di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires testimonia l’oramai prossima fine dei giochi per quanto riguarda i gironi eliminatori. Vediamo la situazione nelle competizioni maschile e femminile: tra gli uomini, il girone A ha qualificato ai quarti di finale Slovenia e Georgia, il girone B Ucraina e Brasile, il girone C Argentina e Russia (fuori gli Stati Uniti). Tra le donne, invece, il girone ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis Ucraina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della quinta giornata. Nel maschile USA battuti dall’Estonia : Sebbene sia vero che il Basket 3×3 sia aperto a qualsiasi risultato, tanto a livello professionistico quanto a livello di Under 18, dopo le due vittorie di ieri dell’Italia, a Buenos Aires s’è visto dell’insospettabile: l’Estonia che supera gli Stati Uniti. Sebbene la selezione americana non sia esattamente formata dai giocatori di maggior lignaggio tra coloro i quali sono ancora nel giro delle high school, fa ...

Basket - Petrucci incontra il ministro Bussetti : focus sullo sviluppo del 3×3 nella scuole italiane : Lo sviluppo del 3×3 nella scuole italiane è stato al centro del dialogo tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci ed il ministro Bussetti Il presidente della FIP Giovanni Petrucci, accompagnato dal segretario generale Maurizio Bertea, è stato ricevuto dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti presso la sede del Ministero in viale Trastevere. Nel corso dell’incontro è stato ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della terza giornata. Buon esordio dell’Argentina femminile - domani l’Italia maschile : Si sono giocati dieci incontri nella terza giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Sono scese in campo le formazioni del girone A maschile e del girone C femminile. Non è ancora scesa in campo l’Italia, presente solo con la nazionale maschile e che vedremo esordire domani alle 16 contro la Lettonia e alle 18 contro il Kirghizistan. Ha invece esordito l’Argentina femminile, che schiera una delle ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della seconda giornata. Buon esordio degli USA al femminile : Si è giocata oggi la seconda giornata del torneo di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Sia nel torneo maschile che in quello femminile si è giocato il girone B: curiosamente, in entrambi vi è l’Ucraina, che ha messo a segno quattro vittorie, due per sesso. Hanno esordito gli USA al femminile, che hanno concesso poco e nulla a Venezuela e Sri Lanka. Per l’Italia maschile c’è ...