Bankitalia | taglia stime crescita pil 2018 allo 0 | 9%

Pil - Bankitalia taglia le stime per il 2018. Invariata previsione per il 2019 : “Ritmi di crescita più elevati se lo spread calasse” : Il pil italiano crescerà dello 0,9 per cento nel 2018, lo 0,3 in meno rispetto alla precedente stima. È quanto si legge nelle proiezioni macroeconomiche di Banca d’Italia che specifica come “ritmi di crescita” potrebbero essere “più elevati” se “gli spread sovrani tornassero verso i valori medi registrati nel secondo trimestre dell’anno”. Così per il momento resta invece Invariata la stima per il ...