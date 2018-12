Bankitalia gela il governo e taglia le stime di crescita

ilgiornale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) IIpunta tutto sullache - nelle ipotesi di Palazzo Chigi - dovrebbe "compensare" il deficit piaù alto, ma Banca d'ItaliaConte e Tria rivedendo al ribasso ledel Pil per quest'anno. Mentre a luglio aveva previsto unadell'1,2%, nelle proiezioni macroeconomiche pubblicate oggi da Via Nazionale il dato viene rivisto all'1%. Ma includendo nel calcolo le informazioni di contabilità nazionale diffuse il 30 novembre, la stima diper il 2018 scende allo 0,9%. Resta confermato l'1% per il 2019, l'1,1% per il 2020 e l'1% per il 2021. Per i consumi delle famiglie la stima è dello 0,8% per quest'anno contro l'1,1% precedentemente previsto. Per il 2019, la stima viene invece rivista al rialzo dallo 0,8% all'1%, così pure per il 2020 (dallo 0,8% all'1,1%). Per il 2021, si prevede unadell'1%. Secondo, "gli effetti sull'attività ...