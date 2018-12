Banche | Abi | nel 2018 sofferenze -39% | calo anche nel 2019-2020

Banche - operativa la commissione Abi-sindacati : ... il personale e la clientela: valori e principi che l'accordo pone alla base della riaffermata centralita' del settore bancario nel sostegno dell'economia del paese e a tutela del risparmio, nell'...

Banche - via alla commissione Abi-sindacati sulle pressioni commerciali agli sportelli : ... il personale e la clientela: valori e principi che l'accordo pone alla base della riaffermata centralità del settore bancario nel sostegno dell'economia del Paese e a tutela del risparmio, nell'...

Banche : ABI - dal 2009 misure su sostegno al credito per 491.041 Pmi : Iniziative che le Banche continuano a confermare a pieno ritmo anche ora nella fase di rilancio dell'economia. L'azione di intervento si è sviluppata lungo direttrici concretizzate in cinque fasi: - ...

Banche : Abi - bene misure Ecofin : ANSA, - ROMA, 4 DIC - Le misure varate oggi dall'Ecofin, nel pacchetto di riduzione dei rischi bancari, "vanno prevalentemente nella giusta direzione". Lo afferma, in una dichiarazione, il dg dell'Abi ...

Banche - cresce idea Abi su blockchain : ANSA, - MILANO, 1 DIC - cresce 'Spunta Banca Project', il progetto di applicazione di una blockchain alla spunta interbancaria, cioè alla verifica della corrispondenza delle attività che interessano ...

Bankitalia - l'allarme per lo spread nell'ultimo Rapporto stabilità : 'Cosa rischiano Banche e assicurazioni' : ...6 punti percentuali nel 2019, ma 'il rialzo dei tassi di interesse sul debito pubblico registrato da maggio rischia di vanifica e l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio'. Lo afferma ...

Banche - Abi : rapine in forte calo - nei primi nove mesi -28 - 7% : Roma, 22 nov., askanews, - Le rapine in banca si riducono di quasi un terzo nei primi nove mesi del 2018. Lo rileva un'indagine realizzata dall'Ossif, il centro di ricerca dell'Abi sulla sicurezza. A ...

Promemoria dell'Abi : lo spread fa male alle Banche : Se fino a ora le banche hanno mantenuto stabili i tassi di interesse, nonostante lo spread intorno a quota 300, è perché la riserva di liquidità ha permesso agli istituti di credito di non fare ricadere i maggiori oneri su imprese e famiglie. Ma il rischio che un differenziale così ampio tra titoli

Abi - Patuelli : 'nessun credit crunch'. Intanto sofferenze Banche più che dimezzate dal 2015 : "Non c'è nessuna stretta creditizia nell'economia italiana, perchè i prestiti alle imprese e i mutui alle famiglie continuano a crescere". Parola del numero uno dell'Abi Antonio Patuelli, che ha detto che il credit crunch "lo vedrò quando ci ...

L’Ue taglia le stime del Pil - impennata del deficit : “Possibili ricadute sulle Banche e rischi di instabilità finanziaria” : «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le stime economiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...

ABI : 'non tassate le Banche - lotteremo contro manovra' : ... in una Unione europea sempre incompleta, carente di regole comuni e senza 'cantieri' preparatori per l'armonizzazione del diritto bancario, finanziario, fiscale, fallimentare e penale dell'economia, ...

Patto Abi-Fieg. Le Banche credono nei giornali : Il mondo bancario 'assolve quotidianamente anche alla funzione sociale di spinta alla crescita economica' e 'allo stesso modo intende collaborare alla tutela e allo sviluppo delle attività editoriali ...

"Banche - aumenti inevitabili Ma l'orso arriverà da Wall Street" : “Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto approdare” recita un motto latino attribuito a Seneca. Il mestiere di Gaetano Evangelista di AGE ITALI, una delle più antiche società del settore, è fornire supporto Segui su affaritaliani.it