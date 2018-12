Attentato Strasburgo | è morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi

Strasburgo - morto uno dei feriti nell’ Attentato : sale a 4 il numero delle vittime : Secondo l'ufficio del procuratore di Parigi, uno dei feriti gravi dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo è morto , facendo salire il numero dei decessi a 4. Mistero sull'identità della vittima, e ci sarebbe anche una quinta persona in stato di morte cerebrale. Apprensione per Antonio Megalizzi.Continua a leggere

Strasburgo - l' Attentato re Cherif Chekatt ucciso in un blitz delle forze speciali : «Era armato» : La caccia all'uomo a Strasburgo è durata 48 ore. Poi, a qualche centinaia di metri dal luogo in cui fece perdere le sue tracce dopo aver fatto strage al mercato di Natale, Cherif Chekatt ...

Attentato Strasburgo - applausi per gli agenti che hanno ucciso killer - : Nella zona dove è stato trovato e neutralizzato Cherif Chekatt, la gente è scesa in strada e ha ringraziato la polizia con un lungo applauso. Riconoscenza alle forze dell'ordine dopo il blitz anche da ...

Attentato Strasburgo - l’applauso dei cittadini del quartiere di Neudorf alla polizia dopo l’uccisione del killer : I cittadini del quartiere di Neudorf a Strasburgo , applaudono le forze dell’ordine pochi minuti dopo l’uccisione del killer dell’ Attentato di pochi giorni fa, Cherif Chekatt. Il 29enne è stato individuato e fermato dalle forze speicali mentre camminava per strada in rue du Lazaret L'articolo Attentato Strasburgo , l’applauso dei cittadini del quartiere di Neudorf alla polizia dopo l’uccisione del killer proviene da ...

Attentato a Strasburgo - le condizioni di Antonio Megalizzi sono irreversibili : Le sue condizioni sono estremamente critiche e, dal tardo pomeriggio di martedì 11 dicembre, sta lottando in un letto di ospedale tra la vita e la morte. Si tratta di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano, 29 anni di età, rimasto tragicamente coinvolto nell'Attentato di Strasburgo, in Francia. Il ragazzo si trova in coma farmacologico e, purtroppo, al momento non dà cenni di miglioramento. L'Attentato L'Attentato, la cui matrice va ...