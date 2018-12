ATP Finals | Torino tra le candidate | “faremo ogni sforzo possibile” | rivela il presidente

Appendino : 'Torino candidata per ospitare l'ATP Finals di tennis dal 2021 al 2026' : ... le elevate competenze maturate in materia di organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi, il sostegno del Governo, di tutte le istituzioni e dei vertici dello sport italiano e della Fit'. ...

Tennis - Sergio Palmieri sulla candidatura di Torino per le ATP Finals 2021-2026 : “Impianto olimpico degno. Le istituzioni con noi” : Cinque anni: tanti sono quelli per i quali Torino intende ospitare le ATP Finals quando scadrà il tempo di Londra, che ospiterà la sua presunta ultima edizione del torneo di fine anno nel 2020. Per farlo, la Federazione Italiana Tennis ha messo in campo il palasport più grande d’Italia, il Palasport olimpico di Torino, già noto come PalaIsozaki e rinominato Pala Alpitour per ragioni di sponsorizzazione. Sergio Palmieri, dalle pagine di ...

ATP Finals – La fan tocca la mano di Federer - la strana reazione di Roger diventa virale [VIDEO] : Momento divertente alle ATP Finals: una fan tocca inavvertitamente la mano di Roger Federer che si allontana di scatto Le ATP Finals di Roger Federer non si sono concluse nel migliore dei modi, o almeno in quello in cui tutti i fan avrebbero desiderato. Il campione svizzero è stato sconfitto in semifinale da Zverev, poi vincitore del torneo. Roger è però stato protagonista di un simpatico (quanto involontario) siparietto con una fan ...

ATP Finals - Becker consacra Zverev : 'Il più forte della nuova generazione' : "Nello stesso torneo ha sconfitto prima Federer e poi Djokovic, mostrando di aver raggiunto il top assoluto nel mondo. Il titolo di Londra mostra che è il più grande della nuova generazione", ha ...

ATP Finals 2018 - Zverev in paradiso. Djiokovic crolla : ... il russo Khachanov a Parigi-Bercy e ora Sasha Zverev che aveva vinto il suo primo Masters 1000 un anno fa a Roma e già nel novembre di un anno era salito a n.3 del mondo. Quando a Montecarlo, quest'...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev è Maestro - adesso c’è da scalare la montagna Slam : Alexander Zverev, ormai, è un big. O almeno, lo è a livello di due set su tre. Perché alle ATP Finals ha dimostrato questo, una volta di più: quando si resta fuori dall’ambiente degli Slam, lui entra in gioco eccome. Roger Federer e Novak Djokovic l’hanno sperimentato entrambi un’altra volta, dopo averlo già fatto in passato. Con il serbo, in particolare, si è confermata una vecchia maledizione che vuole il vincitore di un ...

