Atletico Madrid | Griezmann | “Chi mi ha convinto a restare? Simeone Ecco perchè…”

Sorteggio Champions League - chi affronterà la Juventus agli ottavi? Atletico Madrid e Liverpool da evitare : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, che conoscerà le sue avversarie. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester City, anche loro primi nei ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Manchester City da evitare per la Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Champions League - Il Dortmund vince ed è primo - polveri bagnate per l'Atletico Madrid : Con due gol di Guerreiro, 15' e 85', il Borussia Dortmund stende 2-0 il Monaco e chiude al primo posto nel Gruppo A di Champions League, l'Atletico Madrid si ferma sullo 0-0 contro il Brugge e passa ...

Champions League - Club Brugge-Atletico Madrid : probabili formazioni e pronostico 11-12-2018 : Champions League 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Club Brugge-Atletico Madrid, 6^ Giornata, martedì 11 dicembre ore 21.00. Simeone pensa a Saul in difesa.Club Brugge-Atletico Madrid, probabili formazioni e pronostico ore 21.00. Vietato distrarsi. L’Atletico Madrid, al Jan Breydel di Bruges, si gioca il primo posto nel gruppo A di Champions League. La squadra di Diego Simeone scenderà in campo con le giuste motivazioni in ...

Liga - l'Atletico Madrid torna a vincere : in gol anche Kalinic : Dopo due pareggi, l' Atletico Madrid torna a vincere e lo fa travolgendo 3-0 l' Alaves al Wanda Metropolitano. Senza Diego Costa , che ne avra' per un paio di mesi, tocca all'ex milanista Kalinic ...

La Liga - Atletico Madrid-Alaves : probabili formazioni e pronostico 8-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Atletico Madrid-Alaves, 15^ Giornata, sabato 8 dicembre ore 13.00. Simeone con il dubbio Correa-Kalinic.Atletico Madrid-Alaves, probabili formazioni e pronostico ore 13.00. Neanche il tempo di godersi l’accesso agli ottavi di Coppa del Re, che l’Atletico Madrid è già chiamato a scendere nuovamente in campo. Stavolta di fronte ci sarà il Deportivo Alaves in una sfida nelle ...

Inter - Ivan Perisic nel mirino dell'Atletico Madrid (RUMORS) : Nelle prossime sessioni di calciomercato uno dei club più attivi sarà sicuramente l'Inter che si muoverà sia in entrata che in uscita. Il direttore sportivo Piero Ausilio, durante il Gran Galà del Calcio, ha ammesso che la società sta già lavorando e pianificando le prossime mosse. Ivan Perisic è uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano nei prossimi mesi. L'esterno croato sembra essere alla fine di un ciclo con la maglia nerazzurra visto ...

Atletico Madrid - pessime notizie per Diego Costa : i colchoneros su un bomber della Serie A? : Tegola pesantissima per l’Atletico Madrid, che per i prossimi tre mesi dovrà rinunciare alle prestazioni di Diego Costa: l’attaccante, infatti, è costretto ad operarsi al piede sinistro e i colchoneros, per non farsi trovare impreparati agli ottavi di finale di Champions League, potrebbero essere costretti a tornare sul mercato. La ricostruzione definitiva del quinto metatarso richiederà due mesi di semplice riposo e poi i ...

Probabili Formazioni Girona-Atletico Madrid - La Liga 2-12-2018 : La Liga 2018-19, le Probabili Formazioni di Girona-Atletico Madrid, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 16.15. Out Diego Costa, chance per Kalinic.Girona-Atletico Madrid, Probabili Formazioni ore 16.45. Nella quattordicesima giornata della Primera Division il Girona ospita l’Atletico Madrid, in uno degli scontri più interessanti. Sono due i punti che dividono i Colchoneros dal Siviglia capolista, che affronterà un impegno difficile ...

Dalla Germania : l'Atletico Madrid vuole Hazard : L' Atletico Madrid , secondo quanto riporta Sport Bild , è interessato al 25enne tedesco Thorgan Hazard , fratello minore di Eden e attualmente in forza al Borussia Monchengladbach.

Atletico Madrid - piace un centrocampista belga : L' Atletico Madrid ha messo nel mirino il centrocampista del Borussia Monchengladbach Thorgan Hazard , fratello di Eden. A riportarlo è Sport Bild .

Champions : Atletico Madrid agli ottavi : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Atletico Madrid-Monaco 2-0 in una partita del gruppo A di Champions League: con questo risultato l'Atletico Madrid e' qualificato agli ottavi. I gol: nel primo tempo al 2' Koke, ...