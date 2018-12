Ascesa e caduta di Raffaele Marra | il Rasputin del Campidoglio

agi

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Quando la mattina del 16 dicembre del 2016venne arrestato con l'accusa di corruzione, l'amministrazione M5s di Virginia Raggi vacillò come non mai nei due anni e mezzo di mandato. Perché l'allora capo del Dipartimento Personale delveniva considerato da molti il braccio destro della sindaca di Roma: il "" della Raggi lo definì l'ex capo di Gabinetto, Carla Romana Raineri.Ieri, a due anni di distanza, è arrivata la sentenza di primo grado della seconda sezione del Tribunale di Roma che ha condannato l'ormai ex dirigente capitolino a 3 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione, e ha dichiarato concluso il suo rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Secondo l'accusa l'imprenditore Sergio Scarpellini, defunto il 20 novembre scorso, ...