eurogamer

: Artifact: arrivano le funzioni social con il nuovo aggiornamento. #Artifact - Eurogamer_it : Artifact: arrivano le funzioni social con il nuovo aggiornamento. #Artifact -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Già disponibile, la prima importante patch perintroduce alcune interessanti novità al card game di Valve, prima fra tutti una nuova interazioneche permetterà di scegliere alcune linee di dialogo con le quali comunicare con l'avversario.L'aspettodiera infatti poco profondo fino a questo momento, e gli sviluppatori hanno per questo voluto implementare una ruota di interazioni che premendo il tasto Y offrirà agli utenti una varietà di linee tra cui scegliere. Come riporta RockPaperShotgun, oltre a questa ruota di dialogo esordisce una chat vera e propria, che potrà in ogni caso essere disattivata per evitare di incorrere nelle offese dei contendenti.Tra le altre novità troviamo infine due nuovi mazzi per la modalità Call To Arms, la possibilità di affrontare la modalità Gauntlet contro dei bot gestiti dal computer e le classifiche che registrano le ...