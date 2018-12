ARS Regione Sicilia, votazione falsa. Si vota più volte finchè la manovra non passa (VIDEO)

blogitalia.news

(Di venerdì 14 dicembre 2018) ARS, unata secondo unata, così i deputati del M5S lanciano l’allarme “farsa all’Ars, con unaprima bocciata e poi rita per farlare. Questo governo e questa maggioranza non finiscono mai di stupire, ovviamente in negativo”.Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars, dopo l’ok al ddl sulle variazioni di bilancio. “La variazione – afferma il capogruppo Francesco Cappello – era e resta unacertamente del tutto inadeguata, anche dopo la riscrittura. Non risolve i problemi dei Comuni e continua a contenere autentiche marchette in favore dei componenti della maggioranza che non hanno perso il vizio di introdurre provvedimenti di carattere localistico, anni luce distanti dal tenore di quelli che contraddistinguono l’attività legislativa del parlamento regionale ...