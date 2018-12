Antonio Megalizzi morto | alla famiglia sarà consegnato il suo tesserino da giornalista

E’ morto Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito a Strasburgo : E’ morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi , quinta vittima dell’attentato di Strasburgo di martedì scorso. Il premier Giuseppe Conte, da Bruxelles, ha espresso “profondo dolore” e il vicepremier Matteo Salvini ha promesso “l’impegno perché non si muoia più così”. Non ci sono margini sulla

Attentato Strasburgo : morte Antonio Megalizzi - il cordoglio di Oliverio : La sua scomparsa fa male perché il mondo e l'Europa hanno sempre più bisogno di giovani come lui, che sorridono alla vita, che non si arrendono mai e guardano al futuro con speranza e con fiducia. ...

La lettera degli amici di Antonio Megalizzi : Trento, 14 dic. (AdnKronos) - "Se potessi fermare il tempo lo farei per te amico mio". Comincia così la lettera dedicata ad Antonio Megalizzi dai suoi amici e affissa davanti alla porta di casa dove il giornalista italiano morto nell'attentato di Strasburgo, vive con i genitori, in via Centa, a Tren

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta. Il giovane reporter italiano, appassionato dell'Europa con il sogno del giornalismo, è morto dopo tre giorni da quella drammatica sera in cui,...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta. Il giovane reporter italiano, appassionato dell'Europa con il sogno del giornalismo, è morto dopo tre giorni da quella drammatica sera in cui,...

Antonio Megalizzi - generazione Erasmus di ragazzi aperti al mondo : Antonio Megalizzi era a Strasburgo per seguire l'Assemblea plenaria dell'Europarlamento come giornalista di Europhonica, una web radio legata al mondo universitario. Dopo la laurea a Verona, aveva ...

Avevamo la stessa età - facevamo lo stesso lavoro. Antonio Megalizzi potevo essere io : Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano, 28 anni, gravemente ferito durante gli attentati ai mercatini di Natale a Strasburgo dello scorso 11 dicembre, è morto. Avevamo la stessa età, facevamo lavoro, e non riesco a non pensare che, al posto di Antonio, quel proiettile in testa potevo prendermelo io. E non riesco, nonostante tutti i proclami, gli inviti alla calma, a non avere paura.Continua a leggere