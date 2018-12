Antonio Megalizzi è morto Il reporter italiano ferito nell’attentato di Strasburgo

Morto Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito nell’attentato di Strasburgo : È Morto Antonio Megalizzi, il 28enne di Trento ferito durante l'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo, dove lavorava come giornalista radiofonico. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. I medici lo hanno definito inoperabile, dal momento che difficilmente avrebbero potuto estrarre il proiettile che lo ha colpito alla base del cranio.Continua a leggere

Strasburgo - morti salgono a 4. Ore decisive per Antonio Megalizzi : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore di Parigi che però non specifica l'identità della persona deceduta che però, in base ai ...

Antonio Megalizzi - i medici : poche ore di tempo per prendere una decisione : Ieri i medici si sono presi 48 ore per valutare la situazione del ragazzo ferito a Strasburgo. Le sue condizioni restano...

Antonio Megalizzi - la lettera degli amici sulla porta di casa : 'Per te sposteremmo le montagne' : 'Per te sposteremmo le montagne'. Questa la dedica degli amici di Antonio Megalizzi , il reporter italiano ferito durante l'attentato di Strasburgo . Lo riporta il sito del Giornale Trentino. Killer ...

La famiglia di Antonio Megalizzi si chiude nel massimo riserbo : “E’ un momento difficile - le sue condizioni sono stazionarie” : “A seguito delle continue notizie, spesso imprecise o errate, riguardanti le condizioni di salute di Antonio Megalizzi, la famiglia chiede cortesemente ai media e ai giornalisti di astenersi dal contattarli per chiedere ulteriori informazioni o dare consigli, e di concedere la privacy che richiede un momento cosi’ difficile. Per consigli e pareri medici, limitarsi a contattare le autorità competenti. La situazione di Antonio è ...

Antonio Megalizzi - il papà della fidanzata da Strasburgo : “È vivo ed è stazionario” : Il suocero di Antonio Megalizzi, Danilo Moresco, ha reso noto un aggiornamento sulle condizioni di salute del giornalista 28enne rimasto ferito nell'attentato ai mercatini di Strasburgo: "È vivo, è stabile, tutto è stazionario. Non migliora e non peggiora, non si è spostato di un millimetro".Continua a leggere