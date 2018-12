Anticipazioni Uomini e Donne | Teresa elimina definitivamente Andrea Dal Corso

Anticipazioni Uomini e Donne - Riccardi bacia entrambe le corteggiatrici - caos in puntata : Oggi, 13 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne per quanto riguarda il trono classico, che vede impegnati alla ricerca dell'anima gemella i tronisti Andrea, Teresa, Luigi, Ivan e Lorenzo Riccardi. Grazie al sito web ''Il Vicolo delle news'' siamo in grado di darvi le ultime Anticipazioni sul popolarissimo dating show di Canale 5. Come di consueto, è stata una puntata ricca di argomenti e colpi di scena, specialmente per ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Teresa Langella elimina Andrea : Teresa Langella choc a Uomini e Donne: Andrea Dal Corso eliminato Colpi di scena a non finire nell’ultima puntata registrata del Trono Classico. E a far molto discutere è stata Teresa Langella. Cosa ha fatto? La tronista ha deciso di eliminare Andrea Dal Corso. Difatti la ragazza, dopo aver fatto una bellissima esterna in un castello con quest’ultimo, ha capito di non provare dei sentimenti forti nei suoi confronti, dichiarando oggi ...

Uomini e Donne Anticipazioni - la scelta di Lorenzo è vicina : news : anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: la scelta è molto vicina, Claudia o Giulia? Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 13 Dicembre 2018, vediamo Lorenzo baciare Claudia e poi lasciare lo studio per rincorrere Giulia. Ma cosa è accaduto subito dopo?! Ovviamente, la scelta di andare via prima della fine della registrazione […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Lorenzo è vicina: news proviene da Gossip e ...

Uomini e donne, puntata 13 dicembre 2018 : Anticipazioni e diretta ore 14.45

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo bacia Claudia - Giulia in lacrime : Lorenzo Riccardi fa una sorpresa a Claudia Dionigi e la bacia a UeD Lorenzo Riccardi continuerà a movimentare le dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne oggi. A partire dalla 14.45, Maria De Filippi inaugurerà la prima puntata della settimana dedicata a tronisti e corteggiatori. Come di consueto sarà Lorenzo Riccardi a tenere il pubblico di Canale5 incollato al teleschermo con la sua indecisione tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : scelta a sorpresa; Lorenzo e Giulia lasciano lo studio - Trono Classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglià lasciano lo studio; arriva una scelta a sorpresa

Anticipazioni Uomini e Donne - strano messaggio di Giulia : 'Non ha senso avere rimpianti' : Succose novità per quanto riguarda le Anticipazioni di Uomini e Donne e il trono di Lorenzo Riccardi. Secondo i rumors il tronista potrebbe scegliere molto presto anche se questo andrebbe a stonare con la notizia recente di alcune puntate serali del programma di Maria De Filippi. Le scelte dei tronisti, infatti, saranno trasmesse in prima serata da febbraio e questo ha fatto credere ai telespettatori che avverranno non prima di gennaio o ...

Uomini e donne, Anticipazioni e diretta di mercoledì 12 dicembre 2018
Uomini e donne 2018-2019, anticipazioni 12 dicembre

Uomini e Donne : le Anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 12 dicembre 2018 : oggi, mercoledì 12 dicembre 2018 dovrebbe andare in onda alle 14:45 su Canale 5 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, la conduttrice ha domandato a Gemma se fosse intenzionata ad uscire con Rocco, ma lei ha rifiutato. Il cavaliere l’ha presa molto male e ha cominciato a rinfacciarle una serie di cose. Si è poi passati a Ida e Riccardo. Lui l’ha lasciata con un messaggio motivando ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Ursula cerca ancora Armando : Ursula Bennardo non si fida di Sossio Aruta e cerca Armando Incarnato ancora triangoli a Uomini e Donne. Il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over vedrà comparire nuovamente al centro dello studio Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due ex racconteranno di essersi visti in settimana e di aver trascorso del tempo insieme. La dama di Taranto però sottolineerà di non aver preso ancora la sua decisione e di aver bisogno di altro tempo per ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo sembrerebbe sempre più vicino a Claudia : Proseguono le registrazioni [VIDEO] su Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, e nella registrazione avvenuta il 7 dicembre sono successe cose molto interessanti e per certi versi inaspettate. In questi giorni sono state rilasciate le ultime Anticipazioni su quello che vedremo nelle prossime prossime puntate del trono classico, riguardanti i tronisti Lorenzo, Luigi, Teresa, Andrea ed Ivan. Entrando nel merito della registrazione ...

Anticipazioni Uomini e Donne : trono classico di sera per le feste di fidanzamento : Uomini e Donne arriva in prima serata. Il trono classico, che ormai da qualche tempo non sembra più avere lo stesso appeal di un tempo, sarà trasmesso di sera per alcune puntate. La notizia sembra ufficiale ed era stata riportata prima da Chi e poi dal blog DavideMaggio.it. Le scelte dei tronisti in prime time Interessanti Anticipazioni per Uomini e Donne. Le scelte di Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa ...

Uomini e Donne Anticipazioni oggi : Ida Platano scioccata da Riccardo : Ida Platano e Riccardo Guarnieri svelano perchè si sono lasciati a UeD Un ritorno inatteso rattristerà il pubblico di Uomini e Donne oggi. Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over vedrà tornare nel salotto di Maria De Filippi Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, in base alle anticipazioni di Wittytv, ammetterà di non essere più insieme. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sveleranno perchè si sono lasciati. La dama di Brescia ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gemma Galgani conferma il suo interesse per Rocco Fredella : La puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 10 dicembre su Canale 5 ha confermato il passo indietro di Gemma Galgani nei confronti di Paolo Marzotto. La dama ha dichiarato di non provare alcuna attrazione fisica per il cavaliere e di non voler proseguire gli incontri con lui. La discussione in studio è divampata in merito all'importanza dei baci e successivamente è arrivato il momento di una nuova confessione da parte ...