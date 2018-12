Anche Wind regala 30 gift card al giorno fino al 24 dicembre

Biathlon – Sprint Hochfilzen : Hofer 12° - Anche Windisch a punti : Hofer 12° nella Sprint di Hochfilzen, a punti anche Windisch. Johannes Boe batte Fourcade e allunga in vetta alla classifica Vince ancora Johannes Boe ed è la terza volta su quattro gare individuali disputate in questa stagione. Il norvegese si prende la Sprint di Hochfilzen e lo fa davanti a Martin Fourcade, così sembra quasi un passaggio di consegne tra il giovane rivale e il numero uno indiscusso degli ultimi anni del Biathlon. Boe ...

Si iscrive Anche Wind Tre al partito di chi si adegua al modem libero : le news del 4 dicembre : La notizia era nell'aria, ma ora posso darvela quasi per ufficiosa, considerando il fatto che Wind Tre pare finalmente intenzionato ad adeguarsi alle recenti normative sul modem libero. Tutto nasce dalla delibera AGCOM n. 348/18/CONS, che ha messo spalle al muro i vari operatori. Dallo scorso 1 dicembre, con una scadenza massima fissata entro la fine del mese, tutti dovranno concepire offerte parallele in cui, agli utenti, venga concessa la ...

Microsoft lavora su delle nuove icone per Office e (forse) Anche per Windows 10 [Video] : Attraverso un video pubblicato su uno dei suoi canali YouTube verificati, Microsoft ha svelato al grande pubblico le nuove icone disegnate per l’intera suite di Office, OneDrive e Skype compresi. L’ultima volta che i designer di Redmond avevano modificato le icone di Office è stato ben 5 anni fa, nel 2013, rendendole difatti più moderne e in linea con il nuovo sistema operativo Windows 8. Adesso però c’è Windows 10 e, con ...

Promozioni Wind : All Inclusive 30 Fire per chi riceve l'sms - Anche dopo il Black Friday : Wind è stata sicuramente una delle aziende più attive dal punto di vista delle offerte durante il Black Friday, grazie ad interessanti Promozioni dedicate sopratutto agli ex utenti, in particolar modo quelle più apprezzate sono state Wind All Inclusive 30 Flash e Wind All Inclusive 30 Fire. Mentre la prima però è terminata subito dopo il Cyber Monday, la 30 Fire è stata prorogata ulteriormente e sarebbe tuttora attivabile. L'offerta non è per ...

Dirompente Iliad - trascina sotto Anche WindTre : dati per nulla incoraggianti : La forza Dirompente di Iliad ha travolto anche WindTre: dopo avervi parlato delle perdite subite da TIM e Vodafone, adesso tocca all'operatore unico nazionale. Come riporta 'UniversoFree.com', la società ha divulgato agli investitori i dati finanziari aggiornati al Q3 2018, che mostrano un chiaro calo delle entrate. Il periodo più buio si è registrato proprio nell'ultimo trimestre, visto che proprio in questo periodo i ricavi sono scesi del ...

Cyber Monday - promozioni Tim - Vodafone e Wind : è attivabile Anche la Simple +20 : Il Cyber Monday è l'evento commerciale dedicato agli acquisti online a prezzo scontato, che segue abitualmente il più famoso Black Friday. Per l'occasione, anche le aziende di telefonia mobile hanno deciso di dargli rilevanza, promuovendo tariffe davvero vantaggiose. E' il caso di Vodafone, che oramai da tempo offre online la Simple +, da 1000 minuti, 1000 sms, 10 giga in rete 4,5G e navigazione internet illimitata tramite i sistemi di ...

Microsoft dichiara guerra alle password : arriva il supporto a Windows Hello Anche per gli account : La posizione ufficiale di Microsoft in merito alla sicurezza informatica sui PC è sempre stata chiara, coerente e lineare: sostituire le vecchie e obsolete password con le nuove tecnologie oggettivamente più sicure. Fino a pochi giorni fa, gli unici due metodi per autenticarsi all’account Microsoft (collegato a Xbox, Bing, Windows, Azure e Office) erano inserire la classica password oppure scaricare un’apposita applicazione per gli ...

Wind viola il GDPR - è recidiva e fa Anche la furba. Attenzione!!! : Wind viola la privacy dei propri clienti ed ex clienti in barba al GDPR che dimostra ancora una volta la totale inefficacia e inutilità. La mancanza di efficienza della forza lavoro dell’operatore e la totale mancanza di rispetto dei propri clienti, o di quelli che lo sono stati, sono le caratteristiche principali dell’operatore arancione, ecco perché continua a perdere clienti. Perché Wind continua a perdere clienti se le sue ...

Sunset Overdrive sbarca Anche su Windows 10 : Dopo 4 anni dal suo lancio, Sunset Overdrive, il titolo sparatutto free roaming sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Microsoft Studios per Xbox One, sbarca ora anche sullo store di Windows 10. Descrizione Sunset Overdrive trasforma un ambiente aperto apocalittico nel tuo terreno di gioco tattico: sfreccia, grinda, e corri sui muri di Sunset City, usando un arsenale non convenzionale e devastante. Grazie all’iper agilità, ad armi ...

Alexa - adesso è disponibile Anche per dispositivi con Windows 10 : È stata rilasciata da qualche ora sul Windows Store l’app gratuita Alexa per PC. Su alcuni computer, si vedano alcuni PC prodotti da Acer, Lenovo, HP e Dell, era già preinstallata; adesso è scaricabile come leggi di più...

Windows Mixed Reality : market share in crescita Anche ad ottobre : Valve ha pubblicato i nuovi dati aggiornati ad ottobre 2018 riguardo la diffusione delle principali piattaforme di realtà virtuale (tra cui WMR) sul proprio store online Steam. Windows Mixed Reality continua la sua serie di record che, seppure a passo di lumaca, non accenna minimamente a fermarsi e, infatti, anche il mese scorso si è registrata una piccola crescita. Questa è stata dello 0.5% portando l’intero market share al 7.7% con la ...

Skype : ora si può chiamare tramite Alexa e inviare denaro Anche su Windows 10 : Skype non ha certo bisogno di presentazioni, infatti in tantissimi la usano anche quotidianamente ed è stata una delle prime applicazioni di chiamate audio e video tramite internet presenti in rete. Ora si sta sempre leggi di più...

Xbox Game Pass : dopo Xbox One - arriverà Anche su Windows 10 : Xbox Game Pass, l’abbonamento mensile definito il Netflix dei videogiochi che permette l’accesso a oltre 100 titoli fra cui molte AAA, è destinato ad evolversi ulteriormente. Quella del Game Pass è stata davvero un’idea geniale sia per gli utenti che hanno trovato l’offerta vantaggiosa che per la stessa Microsoft con un incremento notevole dei ricavi inerenti al settore del gaming i quali, stando agli ultimi dati ...

Wind Tre arriva Anche a Pisa con fibra ultraveloce Open Fiber : Roma, 23 ott., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di tlc a portare la fibra ultraveloce di Open Fiber a Pisa, città d'arte e celebre meta turistica, ...