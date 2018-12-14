ALCAMO: LA GIUNTA SURDI HA APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020, COMPRENDENTE IL PIANO DELLE STABILIZZAZIONI ... (Di venerdì 14 dicembre 2018) La GIUNTA SURDI ha APPROVATO la delibera sul PIANO TRIENNALE del FABBISOGNO del PERSONALE 2018/2020 insieme al PIANO delle stabilizzazioni dei precari di cui all'art.20 del decreto legislativo 75/2017 ...
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