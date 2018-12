Al via Green Social Work | l' Accordo Territoriale di Genere che promuove la partecipazione

Enel Green Power avvia produzione primo parco eolico in Illinois : Roma, 12 dic., askanews, - L'Enel, attraverso la controllata statunitense Enel Green Power North America, ha avviato le attività del parco eolico HillTopper da 185 megawatt, il primo di sua proprietà ...

Rinnovabili - Enel Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico in Messico : Il Gruppo Enel , tramite la controllata per le Rinnovabili Enel Green Power Mexico, EGPM,, ha avviato i lavori di costruzione del parco eolico Dolores, 244 MW, nella municipalità di China. L'impianto, ...

Al via il summit sul clima in Polonia - Greenpeace : 'Basta scuse - è ora di agire' : «La scienza del clima ci dà ancora speranze, ma il tempo per le chiacchiere è finito da un pezzo», dichiara Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia . «I cittadini chiedono a gran ...

“Green Pride del Mare” 2018 : riconoscimenti a Guardia Costiera e Guardia di Finanza per azioni di recupero e difesa di ecosistemi marini e fluviali : Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Marevivo hanno consegnato oggi, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, i primi riconoscimenti “Green Pride del Mare” 2018 a due professionalità dei Corpi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che, con azioni a difesa dell’ambiente, hanno contribuito in modo determinante alla salvaGuardia degli ecosistemi marini e fluviali, e a due iniziative imprenditoriali che si sono ...

Montagna : fra impianti green e auditorium di ghiaccio al via stagione in Trentino : Trento, 26 nov. (Labitalia) - Dalla nuova telecabina a San Martino di Castrozza ai nuovi impianti d[...]

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...