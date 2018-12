Addirittura tre regali per il Vodafone Happy Friday di oggi 14 dicembre

A novembre le pensioni pagate il giorno 2 - mentre a dicembre per molti Addirittura il 3 : C’è un appuntamento che sta a cuore a tutti i pensionati e che si ripete ogni mese, cioè il giorno in cui viene accreditato il proprio rateo di pensione mensile. Dopo l’ultima legge di Bilancio [VIDEO], quella del governo Gentiloni in vigore dal 1° gennaio 2018, un emendamento approvato e reso strutturale ha confermato per il 2018 e per gli anni a venire, che il primo giorno bancabile di ogni mese è quello destinato al pagamento delle pensioni. ...