Acerra | nella notte rapina al Banco di Credito Popolare di Corso Italia

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Una scena da film per modalità e spettacolarità quella che ha portatotra giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018 alladell'istituto didi'. I malviventi hanno preso d'assalto la filiare di, ad, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Itori per impedire l'arrivo immediato delle forze dell'ordine, hanno bloccano l'accesso alla strada con automobili che sbarravano la carreggiata e un rimorchio di un autoarticolato a piazza San Pietro.L'azione criminale I delinquenti hanno fatto saltare in aria con dell'esplosivo la porta d'ingresso blindata della banca e hanno trafugato le cassette di sicurezza del noto istituto di. Unastudiata nei minimi particolari. Il raid criminale ha avuto inizio la scorsaintorno alle ore 03:00 circa. L'ingente quantitativo di materiale esplosivo ...