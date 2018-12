Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inchiodato dal Dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...

Sesso con i detenuti - nei guai la cuoca del carcere : “Ha Abusato della sua autorità” : Jennifer Parker, ex cuoca 43enne di una prigione a Nord dello Stato di New York, è stata arrestata per aver avuto rapporti sessuali con tre detenuti che lavoravano sotto la sua supervisione nella cucina della struttura detentiva. "Quello che ha fatto rappresenta una violazione del suo dovere. Ha abusato della sua autorità, mettendo a rischio la sicurezza di tutti".Continua a leggere

Astronomia - analogie tra gli asteroidi Bennu e Ryugu : quest’ultimo è troppo roccioso - a rischio il touchdown della sonda HayAbusa2 [FOTO] : 1/5 Credit: JAXA ...

Abusata - torturata e bruciata viva dalla mamma e dal patrigno : l’incubo della piccola Gabby : La bimba di 4 anni sottoposta a continue violenze fisiche e verbali da sua madre e dal patrigno fino al tragico epilogo del brutale omicidio. Per gli inquirenti, la coppia voleva disfarsi della bimba nata da una precedente relazione della 24enne e per questo la piccola veniva picchiata sistematicamente in maniera brutale.Continua a leggere

Scandalo sessuale in Afghanistan - le giocatrici della nazionale di calcio denunciano : “Abusate dai vertici federali” : L’ex capitano della nazionale afghana ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti da lei e dalle sue compagne nel recente passato Uno Scandalo sessuale senza precedenti, una situazione terribile che ha coinvolto l’intero calcio afghano. Le giocatrici della nazionale infatti hanno denunciato abusi e violenze subite da allenatori e dirigenti federali nel recente passato, sottolineando di aver dovuto offrire il proprio ...

Usa - catechista avrebbe Abusato di un bimbo di 3 anni nei bagni della chiesa : arrestato : Una bruttissima vicenda di presunti abusi su minori arriva questa volta dagli Stati Uniti, e precisamente dalla Carolina del Sud. L'episodio, che potrebbe anche non essere l'unico, si è verificato in una chiesa di North Charleston negli scorsi giorni, alla NewSpring Church. Qui, il 28enne Jacop Robert Lee Hazlett, questo il nome del presunto molestatore, avrebbe abusato di un bambino di soli 3 anni nei bagni della stesso edificio religioso. ...

'Abusava delle figlie della compagna per anni' - arrestato un uomo nel Casertano : Per anni avrebbe abusato sessualmente delle due figlie della sua compagna, potendo contare su un omert familiare alimentata soprattutto dalla paura delle vittime; solo quando terminata la relazione ...

Accusato di aver Abusato di una studentessa quindicenne - prof viene aggredito brutalmente dal padre della ragazza : L'aggressione è avvenuta tra le mura della scuola Santa Marta. La vittima, Franco Crucero, era stata denunciata per aver abusato sessualmente di una ragazzina. Quando il padre della vittima lo ha incrociato per i corridoi dell'istituto si è avventato contro di lui sferrandogli 22 pugni in faccia. La scena si è svolta sotto lo sguardo attonito della ragazzina.Continua a leggere

Abusa della figlia per nove anni - arrestato : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Inchiesta sanità. Quinto e Benedetto tornano in servizio 1 giorno ago ASCOLTA RADIO ...

Dramma a Potenza - Abusa della figlia minorenne per 9 anni : arrestato 45enne : Un uomo di 45 anni è stato arrestato in provincia di Potenza con l'accusa di atti sessuali aggravati ai danni di minore: avrebbe abusato della figlia minorenne per 9 anni, fino a quando, lo scorso settembre, la ragazza non ha confidato tutto alla mamma, dalla quale l'uomo era da tempo separato, che l'ha denunciato mettendo fino all'incubo della sua bambina.Continua a leggere

Padre Abusa della figlia per 9 anni. La scoperta dopo la confessione della ragazza alla madre : Per nove anni ha abusato della figlia: la ragazzina, ora adolescente, nello scorso mese di settembre ha trovato il coraggio e si è confidata con la madre che ha poi presentato denuncia ai Carabinieri. Per questo un uomo di 45 anni è stato arrestato dai militari dell'Arma, in provincia di Potenza, che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che è separato da ...

Nonna offre nipotina di 20 mesi al suo fidanzato e osserva mentre lui Abusa della piccola : La madre l'aveva affidata alla Nonna credendola al sicuro ma la 47enne invece ha portato la piccola a casa del fidanzato conosciuto online dove è stata abusata. La non sapeva che l'uomo era un pedofilo perché le aveva chiesto foto sessualmente esplicite delle nipotine che lei aveva accettato di inviare.Continua a leggere