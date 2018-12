A Pavia c' è un paese dove i telefonini fanno silenzio | Siamo isolati dal mondo

ilgiornale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Un luogo isolato dalsi può stare in pace, lontano dal caos e dalla frenesia. Qui sorge Abbadia Sant"Alberto, minuscola frazione del comune di Ponte Nizza, in provincia di. Ma ad Abbadia anche i telefoni e i cellulari rispettano iltombale. Da più di un anno, infatti, la linea fissa è interrotta e i cellulari non hanno copertura: colpa degli alberi caduti lo scorso 11 dicembre 2017, che hanno tranciato la linea telefonica e messo fuori uso la centralina Telecom.Nonostante il telefono non funzioni, gli abitanti continuano a pagare il canone, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Ma questo non è l'unico problema: ad Abbadia non ci sono negozi, non c'è il medico e nemmeno la farmacia e i residenti sono tutti anziani. Gli abitanti si dicono preoccupati, soprattutto per l'arrivo della neve invernale, che renderebbe ancora più isolata la piccola frazione.Gli ...