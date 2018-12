A New York | una casa a Mott Street e il ricordo del nonno Fulgenzio

Fiat 500 esposta al MoMa di New York in una mostra sul design industriale : Dal 10 febbraio al 27 maggio 2019 presso il famoso museo newYorkese il "cinquino" sarà tra i protagonisti di "The Value of...

Fiat 500 : una storica icona del design italiano tra le opere del MoMA di New York [FOTO E VIDEO] : Parlando della prima si possono elencare le diverse tipologie Sport , D , L e R quindi, appunto, la già citata F . Versioni comunque riconoscibili per un'essenzialità di progetto, tipicizzante, unita ...

New York : su di giri Yum! Brands : Prepotente rialzo per Yum! Brands , che mostra una salita bruciante del 3,54% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Yum! ...

New York : PVH in forte discesa : Aggressivo ribasso per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che passa di mano in perdita del 4,07%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World ...

New York : rally per EQT : Rialzo per EQT , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,05%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Una appassionata 'Traviata ' affascina New York : E' l'opera più amata al mondo: 'La Traviata' di Verdi è nel cartellone del Metropolitan Opera di New York. Juan Diego Flórez debutta nei panni del disperato amante Alfredo e Diana Damrau incanta nel ruolo di Violetta malata. ...

Boxe - Guido Vianello dopo la vittoria a New York : 'L'America è un sogno. Ora voglio il titolo mondiale' : Al Madison Square Garden , per il suo debutto nei professionisti, indossava una maschera da gladiatore. Una metafora della sua carriera: il gigante buono, 1.98 metri per 105 chili,, che quando sale ...

New York : al centro degli acquisti Aflac : Brilla Aflac , che passa di mano con un aumento del 6,41%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Aflac mantiene forza relativa positiva in confronto con l'...

Caduta vertiginosa di Ralph Lauren sul mercato di New York : A picco la maison statunitense , che presenta un pessimo -3,4%. L'andamento di Ralph Lauren nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

New York - Miami e Los Angeles più vicine dalla Sardegna : Partirà dal 31 marzo 2019. Air Italy è lieta di annunciare che dalla stagione primavera-estate 2019 verrà inaugurato un nuovo collegamento diretto fra Cagliari e Milano Malpensa , il settimo aeroporto ...

Risultati NBA – Toronto sorprende Golden State - Cleveland ok su New York : i Jazz stendono Miami : Sonora sconfitta per Golden State, che perde sul proprio parquet al cospetto dei Toronto Raptors. Sorridono Cleveland e Utah, ko Oklahoma e Miami Dura sconfitta per i Golden State Warriors, costretta a cedere davanti al proprio pubblico ai sontuosi Raptors. Steph Curry e compagni cadono sotto i colpi di Lowry e Ibaka, interrompendo così una striscia di quattro vittorie consecutive. Non bastano ai padroni di casa i 30 punti di Kevin Durant, ...

Processo boss narcos El Chapo a New York. Quanto si è appreso dopo cinque settimane : ... un difensore di Ramirez, un avvocato colombiano di nome Germán Rosero, ha detto alla giuria che forse la sua era una delle più tristi storie di come qualcuno finisce coinvolto in tutto il mondo nel ...

New York : sviluppi positivi per Hollyfrontier : Seduta decisamente positiva per Hollyfrontier , che tratta in rialzo del 4,90%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa ...