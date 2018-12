2018 | anno di fake news scientifiche Sai riconoscerle?

Eurogamer Awards 2018 : votate il miglior gioco racing/sportivo dell'anno : Questo 2018 è stato un anno particolarmente ricco di giochi di guida, adatti proprio a tutti i tipi di videogiocatori: simulazione, arcade su pista, open world. Abbiamo avuto davvero l'imbarazzo della scelta.Per quanto riguarda i giochi sportivi, invece, sono mai un appuntamento fisso le serie annuali. E se qualcuno avesse apportato delle novità talmente interessanti da meritarsi il posto di miglior gioco sportivo del 2018?Quindi che aspettate? ...

Perché il 2018 è stato l’anno nero della cybersecurity in Italia : cybersecurity (Getty Images) Il 2018 è stato un anno nero per la cybersecurity in Italia. A dirlo è Maurizio Desiderio, responsabile Italia di F5 Networks, società statunitense di sicurezza informatica. Già i dati relativi al primo semestre dell’anno contenuti nel rapporto del Clusit, l’Associazione Italiana per la sicurezza informatica, hanno evidenziato che gli attacchi informatici in Italia sono cresciuti del 31% rispetto all’anno ...

Grande Fratello Vip 2018/ I finalisti a Milano : festa per il compleanno di Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 2018: festa a Milano per il compleanno di Silvia Provvedi. Monte, Salemi e Mazza presenti, assente giustificato Stefano Sala.

XFactor 2018 - è successo dopo la finale. Catellan - tutti lo hanno notato… : È Anastasio il vincitore di X Factor 2018 . Il trionfatore, considerato il favorito dell’edizione condotta ancora una volta da Alessandro Cattelan, è il rapper di Meta di Sorrento che nell’ultima manche della finale al Forum di Assago ha sfidato la conterranea Naomi, napoletana, 26 anni. Ventuno anni, nella squadra ‘Under Uomini’ di Mara Maionchi, Anastasio è stato il più acclamato dagli spalti ed è stato premiato anche ...

Eurogamer Awards 2018 : votate il miglior gioco strategico/gestionale dell'anno : Questo è stato un interessante anno per gli amanti dei giochi gestionali perché, oltre a serie annuali come Football Manager e Tour de France, hanno potuto rivivere il ritorno di grandi classici grazie a titoli come Jurassic World Evolution e Two Point Hospital.Ma anche gli amanti dei giochi di strategia non hanno da lamentarsi, visto l'arrivo di fresche novità come Frostpunk, Surviving Mars e Mutant Year Zero, ma anche di classici ormai rodati ...

Progetto Guardiani della Costa : iscrizioni per l’anno scolastico 2018-19 aperte fino al 20 dicembre : Guardiani della Costa è un Progetto di citizen science, ossia un Progetto di scienza prodotto e condiviso da cittadini. Esso nasce per tutelare il litorale nostrano. Il Progetto ha preso vita grazie a Fondazione Costa Crociere ed è rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori italiane. Il Progetto ha come scopo la sensibilizzazione di giovani, studenti e cittadini all’amore per il patrimonio naturalistico delle coste italiane. Un ...

Salmo in concerto a Vigevano : Live Tour 2018/ Il rapper di Olbia chiude in bellezza un anno record : Salmo in concerto a Vigevano: Live Tour 2018. Il rapper di Olbia chiude in bellezza un anno record con tre concerti nei palasport

MTV Best Of 2018 : è tempo di votare le canzoni più belle dell’anno sulle nostre Instagram Stories : Come ogni giovedì è tempo di nuove sfide The post MTV Best Of 2018: è tempo di votare le canzoni più belle dell’anno sulle nostre Instagram Stories appeared first on News Mtv Italia.

Lo sciame meteorico delle Geminidi 2018/ Picco a Santa Lucia : l'anno 'fortunato' delle stelle cadenti : Lo sciame meteorico delle Geminidi 2018: come vedere le stelle cadenti di Santa Lucia e come poterle fotografare visto che è aumentata l'intensità

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : a Lake Placid l’ultima tappa dell’anno - Andrea Voetter per sorprendere? : Terza ed ultima tappa per la trasferta nordamericana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019: il massimo circuito internazionale si sposta in quel di Lake Placid, località frequentata abitualmente dagli slittinisti. Siamo all’ultimo appuntamento di quest’anno, poi si ritornerà in gara nel 2019. Il programma prevede singolo maschile e doppio nel pomeriggio italiano di sabato, singolo donne e ...

Il Segreto Anticipazioni 13 dicembre 2018 : Isaac e Antolina fanno l'amore : Isaac è disperato. Ha ucciso un uomo e le sue mani sono sporche di sangue. A casa però trova consolazione in Antolina.

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Batterie 13 dicembre. Panziera e 4×50 mista mista non deludono e oggi lotteranno per le medaglie. Bene Orsi e Sabbioni : Margherita Panziera non delude nella terza sessione di Batterie del Mondiale in vasca corta e anche i numeri della terza giornata confermano quanto si era già visto in precedenza: Italia tonica con quasi tutti i suoi atleti, al termine di una nottata che consegna cinque carte semifinale agli azzurri (con tre sole eliminazioni in batteria) e due posti in finale. Margherita Panziera si qualifica per la finale dei 200 dorso in programma nel ...

Cartoni Disney : Scopri la programmazione Rai e Sky di Natale 2018 - Capodanno ed Epifania 2019! : Natale è ormai alle porte e la programmazione Rai e Sky si tinge di magia. I Cartoni animati e i film Disney, tanto amati dai bambini, tornano a fare capolino in palinsesto facendo da... L'articolo Cartoni Disney: Scopri la programmazione Rai e Sky di Natale 2018, Capodanno ed Epifania 2019! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2018 : Gli eventi più cercati su Google nel 2018 Lo sport apre e chiude la cinquina degli eventi più cercati dagli italiani nel 2018, che vede al suo interno anche politica, musica e cronaca: Mondiali, ...