10 regali demenziali per un Natale da ridere

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Mutande istantaneeAdesivo Papa per automobileBomboletta spray anti flatulenzeDadi da cocktailTagliere Heisenberg di Breaking BadSeno anti-stressSock Yourself - Personalised SocksCuffia da doccia da ReginaI Miss Drugs Yoga MatPlayStation Controller MugQuale regalo migliore di una grassa risata? Se volete impacchettare qualcosa che davvero metterà di buon umore chi riceve, la gallery in alto con le 10 idee piùe geniali assieme è quello che fa per voi. Ce n’è per ogni gusto, categoria, personalità e fedina penale, ma il denominatore comune è sempre l’effetto esilarante. Assicurato.Dal tappetino per yoga tempestato di scritte “Mi mancano le droghe” al mini-estintore per scacciare flatulenze fino alla pallina anti-stress a forma di seno, preparatevi a vederne delle belle. Anzi: delle bruttissime. Ma talmente brutte, kitsch eda diventare stupide sì ma stupende ...