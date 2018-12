Zannola-Battaglia | bene passo indietro Municipio VII su Tibus Anagnina

romadailynews

: Zannola-Battaglia: alternative a ciclabile Tuscolana esistono - #Zannola-Battaglia: #alternative - zazoomblog : Zannola-Battaglia: alternative a ciclabile Tuscolana esistono - #Zannola-Battaglia: #alternative -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Roma – “ha fatto ilVII ad esprimere contrarieta’ all’unanimita’ relativamente all’ipotesi dello spostamento della stazioneda Tiburtina al Terminal. Dopo il dietrofront del M5S in Assemblea capitolina, anche la maggioranza 5Stelle delVII ci ripensa e sposa la linea del Partito Democratico. Progetti non condivisi e poco trasparenti sono inaccettabili, soprattutto per un territorio che negli anni ha sviluppato una fitta rete di Comitati di quartiere a supporto dell’azione politica locale”.“Ci sara’ tempo per capire chi ha avuto questa brillante idea. Oggi incassiamo il voto municipale dopo quello capitolino e invitiamo la classe dirigente del M5S a riflettere sulle scelte scellerate che stanno portando solo confusione e disservizi in questa citta’”.“La Sindaca e ...