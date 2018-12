Young Boys-Juve | Dybala | che carattere! Cristiano sciupone

Champions League : Young Boys Juventus 2-1 - Plzen Roma 2-1 : Le due squadre italiane perdono ma sono comunque qualificate. I bianconeri restano primi nel girone - Felici e scontenti. Può sembrare un paradosso ma è la condizione mentale di una Juventus in ...

Juventus - Allegri minimizza il ko con lo Young Boys : “abbiamo scelto le partite meno dolorose per perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato l’ininfluente sconfitta maturata in Svizzera contro lo Young Boys Seconda sconfitta in questa Champions League per la Juventus, che si inchina al cospetto di un superlativo Young Boys. La doppietta di Hoarau non lascia scampo ai bianconeri, che comunque possono festeggiare per aver difeso il primo posto nel girone. Fabio Ferrari/LaPresse Proprio per questo Massimiliano Allegri non ...

Video/ Young Boys-Juventus - 2-1 - : highlights e gol della partita - Champions League gruppo H - : Video Young Boys-Juventus , risultato finale 2-1, : ecco gli highlights e i gol del match di Champions League, seconda sconfitta in Europa per i bianconeri.

Diretta/ Young Boys-Juventus - risultato finale 2-1 - streaming video Rai 1 : sconfitta indolore per i bianconeri : Diretta Young Boys Juventus, streaming video Rai: ultima fatica nel girone di Champions League per i bianconeri, che devono confermare il primo posto.

Champions League. Young Boys - Viktoria Plzen - Valencia - CSKA : la rivincita degli “ultimi” : Se dovessi descrivere in poche parole la serata calcistica appena terminata, quelle più azzeccate sarebbero “la rivincita degli ultimi”. Sì, perché nei gironi di Juventus e Roma è successo che in tutte le partite in corso le squadre già fuori dalla Champions, in terza e quarta fascia al momento del sorteggio, hanno sconfitto le squadre già qualificate, in prima e seconda fascia ai sorteggi. Cominciamo con la clamorosa vittoria dello Young Boys ...

Young Boys - Old Juventus : figuraccia bianconera - così Allegri vuole vincere la Champions League? : E’ andata in scena l’ultima giornata valida per la Champions League, due le squadre in campo, la Roma e la Juventus, sono arrivate due sconfitte contro il Plzen e lo Young Boys. Non sorprende da un certo punto di vista quella della Roma, discorso completamente diverso invece per i bianconeri, la squadra di Di Francesco era già sicura del secondo posto mentre quella di Allegri doveva garantirsi il primo posto, obiettivo poi ...

Champions - non basta lo Young Boys per fermare la Juve : 2-1 - ma bianconeri primi : Young Boys-Juventus 2-1 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Hoarau su rigore al 30' e al 67', di Dybala all'80'.

Young Boys-Juventus - Allegri : “Scelta la gara meno dolorosa per perdere” : Young BOYS JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta dei bianconeri contro lo Young Boys: “L’obiettivo era il passaggio del turno e con esso anche il primo posto e ci siamo riusciti. Perdere non fa piacere a nessuno, ma almeno abbiamo […] L'articolo Young Boys-Juventus, Allegri: “Scelta la gara meno dolorosa per ...

Champions League - Young Boys-Juventus 2-1 : bianconeri primi : La Juve cade su un materasso svizzero. E non c'entra nulla il valore dello Young Boys, che anzi dimostra una volta in più di meritare di giocare la Champions League, non solo per lo straordinario ...

Young Boys-Juventus 2-1 : pagelle e tabellino : Young Boys-Juventus, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Young Boys-Juventus 2-1 : Dybala non basta ma Allegri chiude primo : La Juventus perde contro lo Young Boys , 1-2, ma centra il primo posto nel girone di Champions. In gol Hoarau per due volte e Dybala. LEGGI LA CRONACA

Young Boys - Juventus 2-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato FINALE: Young Boys-Juventus 2-1 SECONDO tempo 95' Fine partita. 92' Due minuti e mezzo alla ...

Young Boys-Juventus 2-1 : pagelle - highlights e tabellino del match : Young BOYS JUVENTUS pagelle – La Juventus perde in terra svizzera ma conquista comunque il primo posto nel gruppo H di Champions League. Nell’altra partita tra Valencia e Manchester United infatti i Red Devils vanno ko contro gli spagnoli e dunque non riescono a scavalcare i bianconeri in classifica. La partita tra Young Boys e […] L'articolo Young Boys-Juventus 2-1: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Young Boys-Juventus 2-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...