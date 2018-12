X Factor 2018 | la finale consacra Anastasio davanti al ‘miracolo’ Naomi I BowLand solo

Anastasio è il vincitore di X Factor 2018 : Anastasio - Finale X Factor 2018 La finale di X Factor 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo) ha confermato i pronostici della vigilia. E’ il giovane rapper napoletano, Anastasio, il vincitore della dodicesima edizione del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Il concorrente, in gara nella categoria under uomo guidata da Mara Maionchi, ha sbaragliato la concorrenza e portato a termine con successo una cavalcata che ...

#XF12 – X Factor 12 – Finale del 13/12/2018 – In diretta su Sky Uno HD e TV8. Vince Anastasio. : Ed è il momento della Finale della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta su Sky Uno HD (canale 108 Sky e 311 DTT) e in chiaro su TV8. Al timone della versione italiana di uno dei talent show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Sono partiti in oltre 50.000, sono rimasti in dodici dopo le sette puntate di selezioni e, dopo sette appuntamenti in diretta, sono rimasti in quattro a coccolare il sogno di ...

Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi : “Situazione difficilissima” : X Factor 2018, le parole a sorpresa di Fedez hanno lasciato tutti a bocca aperta Nella finale di X Factor 2018 sta succedendo di tutto, ma Fedez ha voluto elogiare Lodo Guenzi proprio nell’ultima puntata. La storia di questa 12esima edizione è ormai cosa nota a tutti. Saprete bene che al tavolo dei giudici di […] L'articolo Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi: “Situazione difficilissima” proviene da ...

X Factor 2018 - Mara Maionchi : «Anastasio mi fa capire che non sono morta e che posso fare quel ca**o che mi pare» : Mara Maionchi pilastro di questa edizione di X Factor 2018 , che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it , è incontenibile per il suo Anastasio . Ad ogni esibizione del rapper campano sembra dare di ...

X Factor 2018 - finale in diretta : Anastasio e Naomi si giocano la vittoria : Anastasio e Marco Mengoni - finale X Factor 2018 Anche X Factor 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova, per l’ultima volta quest’anno, il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade al Mediolanum Forum di Assago. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto della finale 21.18: Si accendono le luci del Forum, dove al centro del palco i quattro ...

