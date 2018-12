X Factor 2018 Finale televoto: come votare il vincitore

cubemagazine

(Di giovedì 13 dicembre 2018) X. Ci siamo, giovedì 13 dicembre andrà in onda ladella dodicesima edizione del talent show di Sky Uno. Dal Mediolanum Forum di Assago a Milano, i quattro finalisti Bowland, Anastasio, Naomi e Luna Melis si sfideranno all’ultima canzone per aggiudicarsi la vittoria di Xe un contratto discografico. Ecco di seguitoi concorrenti e tutte le modalità di. SCOPRI TUTTO SU #XF12: anticipazioni e meccanismo I quattro talenti che hanno conquistato un posto insono: i Bowland (Gruppi di Lodo Guenzi), Anastasio (Under Uomini di Mara Maionchi), Naomi (Over di Fedez) e Luna Melis (Under Donne di Manuel Agnelli). La gara dellasi svolgerà suddivisa in tre manche. Nella prima si esibiranno tutti e quattro i concorrenti in duetto con ...