Walter Nudo | il figlio di nome Elvis e la fidanzata Valentina Vestita | i due ballerini

: Un'avventura che si conclude con un TRIONFO: Walter Nudo vince questa edizione di #GFVIP! - GrandeFratello : Un'avventura che si conclude con un TRIONFO: Walter Nudo vince questa edizione di #GFVIP! - trash_italiano : WALTER NUDO VINCI TU PER FAVORE. #GFVIP - GrandeFratello : Un televoto di fuoco in una notte di fuoco! ?? Walter Nudo vola in finale! #GFVIP -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Quale è il “colmo” per un ragazzo che fadi cog? Ma certo, avere al suo fianco una ragazza che risponde al cogdi. No, non è una barzelletta, ma la realtà. Durante la finalissima del Gf VIP 3, il vincitoreha ricevuto una commovente sorpresa dai figlie Martin Carlos, rispettivamente 22 e 19 anni, entrambi affermatidi danza classica.Ora che i riflettori si sono accesi anche sui pargoli dell’attore canadese naturalizzato italiano (molto apprezzati sui social per la loro avvenenza) un dettaglio divertente non è sfuggito ai più attenti. Il primogenito, che dopo essersi diplomato a La Scala di Milano è volato a San Pietroburgo dove si esibisce al Mikhailovsky Theatre, ha proprio unache si chiama. Vanessa, per la precisione.Tralasciando le facili battute da Bagaglino che potrebbero nascere da questa ...