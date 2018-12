Volley | Superlega | l' MVP del mese di novembre è Uros Kovacevic

Volley : Superlega - tutto facile per Trento contro Milano : LA CRONACA DEL MATCH- La cronaca del match. L'ingresso delle squadre in campo è preceduto dal giro d'onore dei Campioni del Mondo col trofeo iridato vinto il 2 dicembre 2018 a Czestochowa e dalla ...

Volley - Superlega 2019 : Civitanova e Trento a valanga nei recuperi della decima giornata : Questa sera sono andati in scena due recuperi della decima giornata di Superlega 2018-2019 di Volley: ad inizio dicembre Civitanova e Trento erano infatti impegnate nel Mondiale per club, dove disputarono una finalissima tutta italiana in cui ebbero la meglio i trentini. C’è fibrillazione a Civitanova dopo il caos degli ultimi giorni e le dimissioni del tecnico Giampaolo Medei, nei confronti del quale la fiducia da parte della società era ...

Volley : Superlega - domani l'anticipo della 2a di ritorno fra Vibo-Siena : Il match godrà la diretta tv su RAI Sport. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Emma Villas Siena . En plein di successi del team calabrese con 4 affermazioni in altrettanti faccia a faccia, di cui ...

Volley : Superlega - Castellana Grotte : via Tofoli arriva Di Pinto : Castellana Grotte, BARI,- arriva in tarda serata dagli uffici di Via Orazio la comunicazione da parte del presidente Gaetano Carpinelli e del Direttore Sportivo Bruno De Mori la comunicazione che ...

Volley : Superlega - si è dimesso Giampaolo Medei : CIVITANOVA, MACERATA,- Colpo di scena a Civitanova. Il tecnico Giampaolo Medei , a seguito della sconfitta della Lube sul campo della Revivre Milano ha rassegnato le dimissioni nelle mani della ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani dell’undicesima giornata. Zaytsev spacca - Sbertoli-Piano per l’impresa - Giannelli granitico : Nel weekend si è disputata l’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in vista in questo turno. RICCARDO SBERTOLI e MATTEO PIANO. Le anime italiane di Milano che confeziona un’impresa da urlo sconfiggendo Civitanova con un roboante 3-0 al PalaYamamay. Il palleggiatore smista gioco a meraviglia, scalda gli attaccanti ...

Volley - Superlega : Padova stende Perugia - Civitanova crolla a Milano : TRENTO PASSA A RAVENNA E GUADAGNA IL 3° POSTO - Continua intanto il grande momento di Trento che, dopo aver conquistato la vetta del mondo, espugna Ravenna conquistando il terzo posto in classifica ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : 11^ giornata - Perugia e Civitanova crollano in trasferta! Trento vince e sogna - classifica accorciata : Succede l’incredibile nell’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile: Perugia e Civitanova crollano infatti in trasferta in maniera inattesa e incappano in due stop pesantissimi. La capolista scivola a Padova, la Lube non riesce a giocare contro Milano e così sorridono Modena che ieri si è imposta al tie-break contro Siena e Trento che ha invece espugnato Ravenna. I Block Devils ...

Volley : Superlega - Monza che rimonta ! Castellana Grotte si arrende al quinto : Per la prima volta Monza espugna Bari e si porta a casa due punti importanti in chiave volata Coppa Italia LA CRONACA DEL MATCH- Si parte con un lungo punto a punto a ritmi non elevati fino al 13-13, ...

Volley : Superlega - Modena rischia poi batte Siena : IL TABELLINO- AZIMUT LEO SHOES Modena - EMMA VILLAS Siena 3-2, 23-25, 25-22, 29-31, 25-22, 15-8, AZIMUT LEO SHOES Modena: Christenson 1, Urnaut 20, Anzani 8, Zaytsev 20, Bednorz 4, Mazzone 7, ...

Volley - Superlega 2018-2019. Modena e Monza : rimonte vincenti al tie break ma quanti patemi! : Doppia rimonta per il Vero Volley Monza e l’Azimut Modena che si impongono entrambi al tie break nei due anticipi della decima giornata contro due squadre in lotta per evitare la retrocessione come rispettivamente Castellana Grotte e Siena. Che Castellana Grotte fosse un campo caldo, Monza lo sapeva bene ma i pugliesi hanno giocato una delle partite migliori della loro fin qui non particolarmente spumeggiante stagione e i lombardi hanno ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : 11^ giornata - le quattro big si sfidano a distanza. Cambierà la classifica? : Weekend rovente per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo per l’undicesima giornata: ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata, la lotta per un posto nel tabellone della Coppa Italia è entrata nel vivo e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Prosegue la battaglia al vertice dove ne vedremo davvero delle belle: le quattro big saranno impegnate contro squadre di seconda fascia, ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari delle partite del fine settimana 7-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend dell’8-9 dicembre si giocherà l’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci avviciniamo alla conclusione del girone di andata, le big sono attese da quattro partite abbastanza impegnative: la capolista Perugia affronterà Padova in trasferta, Trento non deve sottovalutare l’insidia Ravenna al Pala De Andrè, Civitanova affronterà Milano dopo aver perso la finale ...