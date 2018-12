Volevano il marchio | i napoletani dimostrino di saper lavorare Il sindaco

huffingtonpost

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Pisa salva il 'brand', il Governo porta a casa il progetto di istituzione di una nuova Scuola Superiore universitaria. Si potrebbe sintetizzare così la giornata di oggi che ha visto prima esultare illeghista pisano e il deputato del Carroccio, Michele Conti ed Edoardo Ziello, per avere "sventato" lo sdoppiamento della Normale a Napoli, e poi il ministro dell'Istruzione, università e ricerca, Marco Bussetti, confermare i fondi per la nascita della Scuola Superiore del Sud, a Napoli.Una soluzione, che cancellando il nome Normale, mette d'accordo tutti, tranne che, probabilmente, il direttore della Normale, quella vera e con oltre 200 anni di storia, Vincenzo Barone, costretto ora a fronteggiare anche una mozione di sfiducia già presentata dalla componente studentesca (e che andrà in votazione nel Senato accademico di gennaio) e sulla quale potrebbero ...