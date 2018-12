Video Young Boys-Juventus | 2-1 | | highlights e gol della partita | Champions League

Diretta/ Young Boys-Juventus - risultato finale 2-1 - streaming Video Rai 1 : sconfitta indolore per i bianconeri : Diretta Young Boys Juventus, streaming video Rai: ultima fatica nel girone di Champions League per i bianconeri, che devono confermare il primo posto.

Young Boys-Juventus LIVE - accorcia Dybala [Video] : 82′ – Contatto dubbio in area giallonera: protesta Ronaldo. Il rigore poteva starci. 80′ – Dybala! Subentrato a De Sciglio, l’argentino accorcia con un gran gol dal limite su sponda di Ronaldo. GOOOOOOOL! Dybala #YBJuve 2-1 pic.twitter.com/KGsLRFA5WH — JuPorn (@jup1897) 12 dicembre 2018 68′ – HOARAU! Contropiede dei padroni di casa e l’ex Psg dal limite si accentra e calcia col sinistro ...

Young Boys-Juventus - follia di Alex Sandro in area : rigore e vantaggio per gli svizzeri firmato Hoarau [Video] : Il terzino brasiliano commette fallo su Ngamaleu in area di rigore, l’arbitro ci pensa e assegna agli svizzeri il penalty che Hoarau trasforma Young Boys in vantaggio a Berna, la Juventus costretta a rincorrere per colpa di un calcio di rigore trasformato da Hoarau. L’attaccante della formazione svizzera non sbaglia dal dischetto, nonostante Szczesny intuisca la traiettoria del pallone senza però toglierlo dalla porta. Un ...

Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory - Jim Parsons e Iain Armitage regalano nostalgia ed emozioni (Video) : Il commovente Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory si tinge di nostalgia e consapevolezza che la longeva comedy sta davvero giungendo al termine. L'incontro tra le due serie non è solo l'occasione per vedere, seppur brevemente, Iain Armitage e Jim Parsons interagire, ma segna anche un punto di svolta - è il finale di metà stagione di The Big Bang Theory. Per Sheldon Cooper non è certamente un periodo roseo. Il fallimento della ...

Young Boys Valencia/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Young Boys-Valencia, info Streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 08:39:00 GMT)

Preseason NBA - San Antonio-Atlanta : Trae Young vince la gara con una tripla da centrocampo [Video] : Trae Young autore di una delle giocate più belle della notte di Preseason NBA, una tripla dalla distanza che ha chiuso i conti contro gli Spurs San Antonio-Atlanta, partita di Preseason NBA, punteggio di 127 pari. La palla è in mano ad Atlanta che a pochi secondi dal termine dell’incontro ha una chance di vincere la gara contro i più quotati Spurs. A gestire l’ultimo possesso ci pensa Trae Young, il quale palleggia, palleggia, ...

The Big Bang Theory - arriva il "crossover" con Young Sheldon (Video) : Che il legame tra The Big Bang Theory ed il suo spin-off Young Sheldon fosse destinato a rafforzarsi con l'annuncio che la dodicesima stagione della serie da record della Cbs sarebbe stata l'ultima, c'era da aspettarselo. Gli autori e produttori della sit-com hanno infatti detto più volte di voler coinvolgere le versioni adulte di alcuni personaggi del prequel su Sheldon all'interno di The Big Bang Theory.Non bisognerà aspettare tanto per ...