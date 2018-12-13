Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA BUFALOTTA E Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA SI STA IN FILA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA OSTIENSE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI STA IN CODA IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO L’INCIDENTE SUL RACCORDO CREA RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E VIA APPIA PIU’ AVANTI TRA PONTINA E MAGLIANA E ALL’ALTEZZA DELLA VIA FLAMINIA IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA E CODE TRA TORRE ANGELA E COLLATINA SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA PISANA INCOLONNAMENTI TRA LA MAGLIANA E LA VIA OSTIENSE CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA TRA CASILINA E APPIA E TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN INCIDENTE PERSISTONO GLI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA ANCHE PER INCIDENTE CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA SI RALLENTA DI NUOVO TRA LA PONTINA E LA VIA DEL MARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA: UN INCIDENTE CHE COINVOLGE PIU’ VEICOLI CREA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E VIA OSTIENSE E CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA PER POI PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA BOCCEA E TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. SULLA STESSA COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA. DISAGI ANCHE SULLA CASSIA BIS CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E FLAMINIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGOO LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA. PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA Roma FIUMICINO. MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E LA RUSTICA. CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E NOMENTANA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E LA A91 Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16 | 30
VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16:30 (Di giovedì 13 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI REPUBBLICA BARBERINI E PORTA PINCIANA; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO; PIU’ A SUD CODE SULLA Roma FIUMICINO, TRA VIA ...
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romadailynews : Traffico Roma del 13-12-2018 ore 16:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16:30', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-12-2018 -
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